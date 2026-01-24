Ицо Стоичков специален гост за ЧРД на Андреа

Христо Стоичков е бил специален гост на рождения ден на Андреа, научи ексклузивно "България Днес". Фактът, че Камата е уважил празника на попфолк звездата, говори не само за симпатии към певицата, но и че е запазил приятелското си отношение към нея дори и след раздялата й с Кубрат Пулев.

Легендарният футболист е близък с Кобрата и не пропуска негов мач, както и да поздрави боксовия ас с неговите победи на ринга. А след историческия момент, като спечелването на регулярната титла в тежка категория на WBA, единственият нашенец, носител на "Златната топка", отприщи публично емоциите си.

"Отново България се гордее с Кубрат. Браво, приятелю", написа Стоичков в социалните мрежи.

На пищното парти в голф комплекс са вдигали наздравици за гласовитата блондинка и две топкрасавици, близки дружки от години на Андреа - плеймейтката Моника Валериева и певицата Нора Недкова. По думите на хора от шоубизнеса, яли, пили и се веселили на купона на изпълнителката, Недкова е зарязала шикозната си ваканция в Монако, за да уважи 39-ото ЧРД на приятелката си.

Междувременно бившата любима на Кубрат Пулев "подгря" с ефектни клипчета и фотоси фенската си аудитория за тържеството. На кадрите певицата се е запечатала в класическа черна рокля пред огледало, на което с яркочервено червило е написано: "Честит рожден ден, момиче!".

Андреа дори качи и веселяшко видео, на което тълпа млади туземци подскачат и скандират името й заедно с гръмки поздрави за рожденичката, създавайки впечатление, че цяла Африка отбелязва деня, в който попфолк дивата е дошла на бял свят.

Експоловинката на Кобрата има и други големи поводи за радост освен рождения си ден. Навръх празника си Андреа получи две много престижни награди - за "Принос в развитието на попфолка" и "Балканска звезда 2025 г."

Третата причина за еуфорията на Андреа била сбъдването на мечтата й отново да се сближи с Пулев.

Андреа и Кубрат Пулев ще се съберат на Бали. Това вероятно ще стане за участие в тв предаване. Андреа и Кубрат ще бъдат настанени на остров. Двамата ще се разхождат, ще опитват местните специалитети, ще посещават популярни места. За късмет и певицата, и боксьорът имали малка пролука в супернатоварените си графици след Нова година и в началото на януари 2026-а.