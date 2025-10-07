Илиана Раева поведе бунт заради сменен свещеник (Фото)

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева се възмути заради смяната на свещеник в църквата в село Долни Богров. По думите й всички жители застават зад отец Янко. Тя съобщи, че в селото дори е имало бунт срещу новия свещеник.

"Искам публично да изкажа моето огромно възмущение за всичко, което се случва с отец Янко от с. Долни Богров, селото в което живеем с Наско от 9 години! Отец Янко е от 43 години в селото. Той е станал част от всяко семейство и къща в селото. Той ни прави кръщенетата, празничните църковни дни, погребенията, молебен за успех на националния отбор по художествена гимнастика всяка година в началото. Правил е молебен за успех на футболния отбор на ПФК “Левски”, правил е инициативи за събиране на средства за черквата в селото и за манастира…

Всички жители на селото го уважаваме безкрайно и за нас той неделима част от селото ни. От няколко дни всички сме шокирани, че е изпратен нов свещеник и отец Янко, който е жив и здрав трябва трябва да бъде заменен. Новият свещеник дошъл, махнал икони от черквата, които са дарявани от хората, сменил патроните на вратите на черквата… Не ми го побира акълът… Хората от селото възмутени направихме подписка. Внесохме я където трябва. Очакваме все още решение след внесената подписка. През това време в селото имаше бунт срещу новия свещеник. Хората не го допускат. Всички си искаме отец Янко. Патриархът дори се обаждал на отец Янко да иска да успокоява жителите на селото.

Ние си искаме отец Янко. В близки села имат нужда от свещеник, защото няма. Да го пратят там. Ние си имаме от 43 години отец Янко и не искам нов свещеник! Дано разумът, справедливостта и добротата да победят и отец Янко да получи полагащото му се уважение", написа Илиана Равеа във Фейсбук.