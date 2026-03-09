Здравеняк от "Игри на волята" люби татуирана мацка (СНИМКИ)

Един от най-здравите участници в ,,Игри на волята" най-сетне откри любовта.

Цветелин Гешов люби татуирана мадама, която не е известна на широката общественост, а двамата са по-щастливи от всякога, видя „България Днес“.

Гешов блесна в петия сезон на риалити предаването, а оттогава досега за личния му живот не се знаеше нищо. Зрителите разбраха само, че Гешов се занимава с недвижими имоти и е брокер. Започва да се занимава със спорт след загубата баща си, което напълно преобръща живота му. Тренира с Филип и Гого, познати на зрителите от четвъртия сезон на „Игри на волята“, и ги е побеждавал в състезания.

Сега Цецо се радва на любовта си Йоанна, а двамата се отдадоха на екзотична почивка в Тайланд, където яздиха слонове и се наслаждаваха на чувствата си. Това е първото официално гадже, което Цецо показва на широката аудитория. Мадамата има няколко татуировки, като някои от тях са между гърдите, а на лявата ръка брюнетката си е нашарила змия.