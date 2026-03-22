Иво Аръков: Пари от държавата още не съм получил, ипотекирах апартамента си!

Актьорът Иво Аръков се оказа в центъра на скандала, когато преди дни беше публикувана информация, че от фонд „Култура” са отпуснали на фирмата му „Фиш ай” ЕООД огромно финансиране за два проекта. Това е станало в последните дни на Мариан Бачев като министър на културата, когато той вече е бил в оставка. Медиите цитират сума от 755 000 лв. (над 360 000 евро). В края на декември миналата година са гласувани 499 084,54 лв., а месец по-късно – на 19 януари 2026-а – още 255 177,87 лв. Това разгневи голяма част от родните артисти, които с години кандидатстват без успех за финансиране от фонд „Култура”.

Проверка на „Уикенд” установи, че решението от януари всъщност се отнася до сумата от декември, но превалутирана в евро – 255 177,87 евро, а не лева. Парите, според широко разпространената информация, най-вероятно са за новия филм на Иво Аръков „Изолация”, както и за музиката на артиста и негово международно турне. Той вече обяви в социалните мрежи свои концерти в Будапеща, Стокхолм, Милано, Валенсия, Барселона, Париж и др., които са с вход свободен. Междувременно дни преди скандала Аръков публикува и трейлър на филма си, в който е продуцент и актьор. Това е психологически трилър за финансист, изолиран в планинска хижа след инцидент, при който губи паметта си. Той се бори с невидима заплаха отвън. „Времето изтича, докато светът навън може би вече не съществува”, пише актьорът за своя филм. В трейлъра е отбелязано, че лентата е получила европейско финансиране. Сценарист е Ян Янев, режисьор – Васил Михайлов младши, оператор – Емилиан Дечев. Този проект, според документите от НФК, е спечелил финансиране от фонда в размер на 141 989,40 лева при самоучастие от 15 776,60 лева от страна на артиста. Тази пари са гласувани на друга негова фирма – „Арок филм” ЕООД. Решението на комисията е от 2 септември.

„Уикенд” потърси Иво Аръков, за да даде обяснение за скандала.

- Г-н Аръков, излезе информация, че Ви е гласувана финансова помощ от фонд „Култура” в размер на над 750 000 лева.

- Пари от държавата не съм получил! Това, което написаха за мен, всъщност е политическа атака срещу партия „Има такъв народ”, а аз просто се оказах по средата. Цитираната цифра са всички пари за проектите ми. Това са заплатите на хората, с които работя и създавам изкуство, защото на независимите артисти в България не се дава сцена. Аз няма как иначе да творя. Кандидатствам от години по отворени програми. Всеки може да напише проект и да кандидатства по тях. Аз го правя от 2014 г., занимавам се с музика от 2007-а и тепърва започвам да създавам някакви песни. Аз съм създал кариера, с която да мога да финансирам песните и изкуството си! Така че да ме прощават и колегите, да ме прощават и всички журналисти със своите лични преценки и ниското си самочувствие! Не мога да си обясня защо всеки си изкарва комплексите върху това, което правя аз!

- Защо точно Вие?

- Защото съм една от най-популярните личности, които кандидатстват по тези програми. Знаете ли колко бенефициенти има по тях, които си чакат плащанията по завършените проекти? Това са пари, които трябва да притежавате, за да финансирате работата си. Имате самоучастие от 20% за всеки един проект по отделно. След това има финансова комисия, която трябва да прегледа и прецени дали разходът, който е направен, е валиден. За всеки един проект, с който се кандидатства, има различни комисии, така че трябва да потърсите всеки един от техните членове – не е един човекът, който решава. А в тези публикации, които цитирате, под една шапка са сложени няколко проекта, които са решавани при различни комисии. Отново подчертавам, имал съм много проекти, които са били канселирани, но това по никакъв начин не ми забранява да кандидатствам и по други програми. Всеки български гражданин може да кандидатства по колкото програми иска. Това е!

Аз съм кандидатствал през 2014 г. пред Националния филмов център, за да финансирам своя филм. До ден днешен ми се отказва! Ясно е в каква държава живеем, нека малко да се стегнем и да поставим нещата на мястото им! Много благодаря, че сега се дава сцена, на която наистина могат да бъдат казани важни неща за всички проблеми, с които се сблъсквам! На мен ми се забранява да промотирам изкуството си в българските телевизии и българското радио! Как мога да стана артист, как може някой да разбере за мен? Аз имам повече шансове да стана популярен извън България, отколкото в собствената си страна!

- Как така Ви се забранява?

- Ей така! Защото има монопол! Има една музикална агенция, един музикален лейбъл в България, който може да ти извие ръцете. Много добре знаете как стои всичко това. Моля Ви, направете проучване, за да разберете как точно се дава натиск на българските радиа и музикални телевизии да се пускат чуждестранни, а не български изпълнители!

- Нека още веднъж уточним специално за парите от фонд „Култура”. В двете решения – от декември и от януари – става въпрос за една и съща сума, превалутирана заради приемането на еврото?

- Сумата, която е публикувана в медиите, обединява всичките проекти, които съм имал до момента за всичките години, в които съм създавал творчество през тези програми. А конкретно се визира последният проект, който изпълнявам в момента. И това са разходи, които правя с мои лични средства.

- Трудно е за независим артист да намери средства за голям проект. Как успявате?

- Ами не успявам! Трудно ми е. Ипотекирал съм апартамента си в момента, за да мога да правя това. Поемам големи рискове, защото искам да продължавам напред. Искам да се движа, да създавам изкуство. Поемам големи рискове и не знам какъв ще бъде резултатът. Надявам да бъде благосклонен за мен и за моето семейство, но ние фалираме поради простата причина, че сме длъжни по европейската програма да вкараме вход свободен и нямаме приходи. Защото всеки един човек, който идва да споделя нашето изкуство, не дава нищо – никакви пари. И чакаме тези суми да бъдат възстановени.

- За какво Ви е да правите това? Популярен човек сте, можете да живеете добре и от реклами.

- А на Вас за какво Ви е да правите журналистика? Не живея от реклами! Кой обича да живее от реклами? Аз съм ги спрял всичките, не приемам никакви реклами в момента. Не знам дали обръщате внимание, но нямам телевизионна реклама, не съм рекламирал нито тоалетна хартия, нито кренвирши, нито хазарт, нито каквото и да било. Искам да създавам изкуство! В България има много странна култура непрекъснато да бъркат в джоба на човека отсреща и да се чудят този колко пари вади и откъде ги вади! Не се гледа какво правя, не виждат изкуството и посланието, което създавам, и начина, по който го създавам. Защото е адски трудно! И никой не се интересува от битките, които водя. Всеки критикува другия, не му дреме, говори, каквото си говори, а дали е истина, или не е? Просто да има чесане на езиците! Защо не ми се обадиха и не ме попитаха, преди да пишат за парите ми? Да се бяха заинтересували от фактите!

- Кога да очакваме филма Ви?

- Трейлърът вече е публикуван, очаква се филмът да излезе наесен. Имаме три частни предпремиери, които ще направим до края на март, за да изпълним проекта в срок. И ще се опитаме да спазим фестивалните срокове – искаме филмът да бъде показван и по фестивали.