Как Джордан стопи 26 кила

Попфолк звездата Джордан се намира в период на сериозен творчески и личен подем. През последната година и половина изпълнителят не само подготвя нов албум и поредица от проекти, но и преминава през впечатляваща физическа трансформация, сваляйки цели 26 килограма. “Бил съм пълен, това, което ме спасяваше, е, че съм висок и не е изглеждало, че съм дебел. В най-пълните ми периоди бях 116 килограма, а в момента съм 88“, споделя той откровено.

Промяната по думите му започва отвътре - с желание за по-здравословен начин на живот. „Първо го направих за себе си. Исках да живея по-здравословно. Тренировките винаги са ми давали много“, казва певецът. Натовареният нощен режим, пътуванията и липсата на сън често се отразяват както физически, така и психически, но спортът се превръща в неговото спасение. „Тренировките ме презареждат. Дават ми тонуса, от който имам нужда. Това е здраве – не само за тялото, но и за психиката”, казва той. Изпълнителят не крие, че промяната във визията му е била забелязана и от публиката. „Не съм само аз, който е виждал, че формата ми не е перфектна. Дори най-верните ми фенове го бяха забелязали. Слава Богу, кариерата ми винаги се е градила на това, което пея, а не на визията ми“, добавя Джордан.

Днес обаче певецът е по-мотивиран от всякога да се развива - както музикално, така и физически. „Ако искам да продължа да се усъвършенствам, трябва да работя и върху себе си. Аз съм зодия Риби – винаги търся по-доброто, по-красивото“, казва той. Решаваща роля за дисциплината му играе и средата, в която живее. Певецът се премества в уелнес комплекс, където фитнесът е буквално на един асансьор разстояние. „Нямам никакво извинение да не тренирам. Сутрин ставам, пия кафе и отивам да тренирам. Буквално живея във фитнеса“, обяснява изпълнителят.

Тренировките са почти ежедневие, като при възможност дори прави по две на ден. Работи както самостоятелно, така и с инструктор, а разнообразието в режима му го държи мотивиран. „Понякога правя комбинирани тренировки, друг път само кардио – тичам или правя стълби. Стълбите са ми любими – издържам по 50 минути“, споделя певецът. Паралелно със спорта Джордан променя и хранителните си навици. „Спрях напълно хляба, тестените неща, не ям сладко. На рождения си ден си позволих малко торта и после ми беше гузно“, признава той. В ежедневието си залага на чиста и балансирана храна, често приготвена лично от него.

Освен по личното си усъвършенстване Джордан работи по усъвършенстването си и в професионален план. Последните години се оказват изключително силни за кариерата му. „От много години пея, но сякаш нещо не достигаше. Последните четири години са пик за мен. Имам чувството, че хората ме преоткриха. “Този засилен интерес от страна на публиката го мотивира още повече. Сред последните му хитове е „Виж ме къв съм як“, създадена съвместно с композитора Даниел Ганев.

Песента се ражда спонтанно в студиото. „Не сме я мислили – тя просто се изля“, разказва Джордан. Успешната му работа в екип продължава и с нови проекти, като последното парче „Ку-ку“ вече има 9 милиона гледания и силен отзвук сред феновете. Според него просто между него и Даниел Ганев има специална химия, която ражда хитове. Певецът разкрива, че работи усилено върху нов албум, който планира да издаде до края на годината. „Искам да пусна повече от 4-5 песни. Подготвям и албум. Мисля и за концерт в „Арена 8888“, но когато му дойде времето, ще го обявим“, казва той и добавя, че е планирал да пусне и старите си топ хитове с ново модерно звучене и аранжименти. Днес певецът е по-фокусиран от всякога върху музиката, визията и личностното си развитие. И както сам казва: „В момента съм много целенасочен – към работата си и към това да изглеждам добре.

Имам дрехи за хиляди левове

Освен музиката и спорта Джордан обръща внимание и на външния си вид. Сам признава, че е суетен. „Обичам да се поддържам – козметика за лице, маникюр, педикюр, барбершоп. Излизам на големи сцени – това е задължително“, казва той. Една от най- честите процедури е ходенето при барбер – там е безкомпромисен, когато става дума за поддръжка на брадата или косата. Споделя, че сутрин първото нещо, което прави, е да се огледа в огледалото. Въпреки това няма стилист и разчита изцяло на личния си вкус. Любопитен детайл от новия му начин на живот е, че много от старите му дрехи вече са му големи. „Имам дрехи за хиляди левове, които стоят в гардероба. Нещо трябва да измисля“, казва с усмивка той. Свободното време за изпълнителя е рядкост, тъй като графикът му с участия е запълнен месеци напред. Когато все пак има възможност да си почине, предпочита да го прави активно – с четене или кратка дрямка.

Яде котидж сирене и палачинки със скир

Когато има време, Джордан обича да готви сам. Залага на здравословни рецепти без захар, глутен и излишни калории. Любима негова закуска е комбинация от овес, яйца, ванилия, обезмаслено мляко, протеин, бакпулвер и котидж сирене, изпечена във фурна. „Става нещо като кекс или чийзкейк – идеално за закуска или следобеден снак“, споделя той. Освен това често си прави палачинки и здравословни закуски със скир.