Камера спасява внучката-убийца от пандиза!

С камера се опитва да се измъкне от затвора Ивет Стайкова, подсъдима за жестокото убийство на баба си - актрисата Виолета Донева! Внучката поиска преразглеждане на записите от камера на магазин, която е заснела душманина на известната актриса. Искането направи при разглеждането на делото на втора инстанция в Софийския апелативен съд, научи "България Днес".

Според защитата кадрите не са разглеждани при процеса на първа инстанция. Те са от камера на магазин на столичната ул. "Самоков" и са заснели предполагаемия душманин на актрисата. Човешката фигура е запечатана в 5 часа и 13 минути, като се виждало и отблясък от светлина в левия горен ъгъл. Именно по този час прокуратурата е рамкирала периода, в който е извършено престъплението.

Виолета Донева беше намерена мъртва с 54 прободно-порезни рани в областта на главата и тялото на 19 октомври 2022 г. Внучка й твърди, че не помни нищо от въпросната вечер и се е събудила силно упоена и със синини в психиатрията в Пазарджик. Според нея няма категорични и неоспорими доказателства за вината й. Затова се надява, че ще може да се идентифицира лицето от записа.

Според юристите камерата е на около 100 метра от входа на блока на Виолета Донева. Защитата на внучка й настоява да се разбере дали камерата обхваща самия вход, както и дали се задейства от светлина или движение.

Камера от магазина вляво е заснела човек да излиза от високия блок

Вчерашното заседание започна изненадващо с обяснения на Ивет Стайкова. Тя е изградила нова защитна теза и реши да проговори пред магистратите в опит да ги смили. На първа инстанция съдът й даде 17 години затвор. Новите разкрития тя пожела да ги направи при закрити врата, защото я било страх от журналисти и медии. Така изповедта й остана в тайна, само се видя, че отново се е разчувствала и разплакала.

В съдебната зала проговориха и експертите - доц. Данчо Дилков, началник на Клиника по психиатрия и военна психология във ВМА, и колегите му, които са изследвали младата жена. Поради проблемно семейство тя е започнала от малка да приема наркотици. Защитата се поинтересува дали те са се отразили на способността й да запаметява. Специалистите посочиха, че при Ивет дрогата не е дала такова отражение, както при постоянно употребяващите.

Пред съдия Георги Ушев и колегите му Ивет си признала, че е взимала "линии" и е употребявала кетамин. Кетаминът може да доведе до състояние на отпадналост и краткотрайно замайване, от което може да те възстанови реанимационен екип. Викат му конска упойка, уточниха психиатрите. Те обясняваха на съдиите как влияят на състоянието отделните видове наркотици.

Вещите лица, които са наблюдавали Ивет в продължение на месец, са категорични, че тя е емоционално нестабилна, трудно контролира емоциите си и има непремерени реакции. Също има селективни и фрагментни спомени за някои случки. Дори приятелки казали, че някой път не помнела какво е правила вчера.

След едно от последните заседания Ивет се похвали, че ще влиза за изследване в психиатрия. Тя самата поиска новото изследване и настояваше да се направи допълнителна медицинска експертиза. Оплаква се, че страда от психически разстройства, а често получавала и паникатаки. Минавали й мисли за самоубийство.

"Господ чу молитвите ми за нова съдебнопсихиатрична експертиза", одобряваше подсъдимата. Тя не е съгласна и с изводите от психиатричните експертизи до момента и твърди, че в тях са записани неща, които никога не е казвала. Освен това никога не била разпитвана подробно. Жалва се още, че местопрестъплението не е било обезопасено веднага, което компрометирало надеждността на събраните доказателства според нея.

"При толкова тежко престъпление би следвало да има очевидни следи от кръв и тъкани под ноктите ми, но такива не са открити. По същото време имах сериозна травма - счупен таз и срамна кост, ограничаваща физическите ми възможности. Освен това нямах ключ от апартамента, въпреки това мястото е било заключено след убийството. Неидентифициран е извършителят на записите, камерите не са в състояние да го разпознаят категорично. Въпреки че е открито чуждо ДНК на местопрестъплението, разследването не се е насочило към други възможни заподозрени", констатира още Ивет Стайкова. Тя коментира уликите покрай петиция в нейна защита. До момента са събрани над 17 хиляди подписа с искане за оправдателна присъда.

Адвокатска рокада

Нов адвокат вече брани правата на Ивет Стайкова пред втората инстанция. Доскоро младата жена се защитаваше от адвокат Петър Чалъмов. Той се прочу напоследък покрай случая с учителя по физическо, обвинен в педофилия заради връзка с ученичка. По неясни причини Ивет се е отказала от услугите му и е наела известния адвокат Илиан Василев. Маститият юрист е бранил култови фигури от ъндърграунда като Йоско Костинбродския и Димитър Желязков - Митьо Очите.