Карен на Русата Златка се грижи за децата на Светлана Василева

Бившият тенисист вози малчуганите на плеймейтката на градина

Светлана Василева е достойна за уважение! Абсолютно сама си гледа четирите деца! Това заяви пред "България Днес" мъжът на Русата Златка Карен Хачатрян, който помага на съседката си в отглеждането на децата й. Двете бивши плеймейтки са много добри приятелки, а Райкова подкрепя дружката си в тежкия период, през който минава покрай развода с Християн Гущеров.

За семейството на Златка последните месеци също са тежки, защото прокуратурата в Марсилия обвини половинката й Карен и брат му Юри в манипулиране на спортни срещи. Съдбата на Карен още не е решена от родната Темида.

Карен Хачатрян се включва в грижите за децата

На последното заседание по делото за предаването му на Франция в Софийския градски съд бившият тенисист закъсня. Магистратите започнаха да докладват за протокола, докато не стигнаха до обвиняемия и защитата му. "Как така ги няма", поинтересува се съдебният състав. Секунди по-късно арменецът и адвокатът му влязоха в съдебната зала. Заседанието набързо приключи, защото се оказа, че няма преводач, който да обяснява сложните съдебни термини на Карен. Така процедурата беше отложена. След отлагането обвиненият бивш тенисист разкри пред вестника причината за забавянето си.

"Трябваше да закарам децата на детска градина - първо нашето със Злати, а после и тези на Светлана. С нея сме съседи и живеем в един комплекс - сграда до сграда. Гледаме да й помагаме, защото се оправя сам-сама", разкри Карен.

Златка и Светлана са много близки и се подкрепят в трудностите

В последните дни приятелските семейства отново прекарват заедно ваканцията си - този път в известен комплекс край бреговете на язовир Батак. Сбирките им изобилстват от детска глъч и приличат на детска градина, защото включват поне шестима малчугани - двете момчета на Златка и четирите отрочета на Светлана.

Малчуганите на плеймейтките често се забавляват заедно, а покрай тях прилича на детска градина

Наскоро Василева призна в подкаста на "България Днес" "Интересните", че Златка е останала с нея и в най-трудните й моменти и я е научила да бъде боец като нея. Научила я е на желязна дисциплина и че една жена трябва да се развива и да бъде зависима само от себе си, а не от мъжа до нея.

"Преди това си мислех, че мъжът е този, който ще ме гледа, и ще правя всичко, което той иска. Не ходех на фитнес, нямах свой живот с приятели, всичко беше общо. Сега е обратното - сама преценявам къде и с кого да бъда, спортувам, имам собствени планове за развитие - ще направя ютуб канал, в който ще си говорим жени за различни проблеми и ще споделяме. Мисля да напиша и книга, защото от мен много жени могат да се поучат или да разберат себе си. И не, не се оплаквам. Оказва се, че съм доста силна, с което не се и хваля", разсъждава мъдро Светлана.