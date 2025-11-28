Киркоров отвърна на удара: Баща ми не харесваше Алла до самия развод

Филип Киркоров заяви, че баща му Бедрос изобщо не е харесвал Алла Пугачова и не е одобрявал връзката му с нея, а това е продължило до самия им развод.

Звездата на естрадата заяви това пред журналисти при представянето на нов албум и ново сценично шоу на своя колежка, където се събра голяма част от руския шоубизнес.

Удар

С това Филип Киркоров намери начин да отвърне на удара, който му нанесе Алла Пугачова през лятото. В голямо интервю руската певица, която в момента сама си наложи изгнание, заяви как майката на Филип със сълзи на очи я молела да се грижи за него и Пугачова решила да се омъжи за Филипчо, за да му помогне в кариерата. Киркоров обаче има друга версия по въпроса, която я изстреля уж между другото при разговора с журналистите. Той заяви, че запознал родителите си след сватбата с Алла и ги бил поставил пред свършен факт. Както знаем от официалните документи, на 15 март 1994 г. Филип и Алла подписват в Санкт Петербург пред кмета на града Анатолий Собчак, а на 15 май 1994 г. правят и църковна венчавка в Ерусалим. Виктория, майката на Филип, умира обаче на 30 април същата година, навръх неговия рожден ден. Така че тя е имала около месец и половина за разговори с Пугачова. Що се отнася до майка му, Филип тази година сподели с фенове, че от 1994-та та до ден днешен за него рожденият му ден не е повод за празник, а за най-голяма мъка и спомен за майчината любов.

Сега Киркоров рече за връзката си с Алла: „Поставих родителите си пред свършен факт веднъж завинаги. И това беше. На татко не му хареса. Мама го прие“.

Алла бе заявила: „Не обичах Бедрос, но Виктория беше грандиозна жена. През цялото време ме молеше: „Помогни на Филипчо!“. Тя боледуваше от рак, но имаше свръхестествена любов към сина си, която ме удивляваше. Когато вече я закараха на операция, последният й поглед бе към него. И така реших, че ще му помогна“. Пугачова твърди, че бракът й с Киркоров бил фиктивен и той много се възползвал от това.

А Филип сега пред журналисти възкликна: „В социалните мрежи виждам някакви симпатични момчета, които се навъртат около нея. Предимно блондини. Тя е знатна невеста. Ако реши да ме попита дали харесвам някого, мога да изразя мнението си“. Това бе отговор на въпрос дали одобрява сегашния мъж на бившата си – Галкин. В руската преса обаче веднага се появиха и идеи, че Киркоров правел намеци как Пугачова си имала достатъчно любовници, различни от официалните й съпрузи.

Дъщеря

Филип Киркоров обаче кръсти първородната дъщеря на бившата си съпруга. Даде й две имена – на майка си и на певицата, и я нарече Алла-Виктория. На 1 декември дъщерята става на 14. А Филип много се хвали с нея. Каза, че вече й е купил подаръците.

„Дъщеря ми си поръча колекционерска чанта от известна марка и пухено яке. Тя е скромно момиче – никога не иска нищо, никога не тропа с крака и не се налага. А аз искам само едно нещо от нея – да учи усърдно. И тя се старае. На 30 ноември ще отидем на пързалката на Червения площад, ще загреем малко с каране на кънки. А в полунощ ще й честитим рождения ден“ - обясни графика на празника Киркоров.

Има и син Мартин, роден година след дъщерята. Вестта за него Филип съобщи тогава за пръв път, през 2012 г., на концерта си в зала 1 на НДК. Двете му деца са родени в Маями от сурогатни майки.

Тази година Алла-Виктория се изказа доста остро за Пугачова. Като каза, че тя е лоша жена и изобщо не я интересува, а нейните близнаци били глезени деца. Тогава обаче Филип обясни това с тийнейджърски изблици и сякаш напрежението заглъхна. После обаче бившата му съпруга, с която е в брачни отношения от 1994 до 2005 г., реши да му нанесе удар с онова прословуто интервю. И досега Киркоров не го бе коментирал.

Шоу

Творческата новина около Филип Киркоров сега е превъплъщението му на БГ мафиот, който е пратен на каторга, обаче има навика да пее хитове, докато крои планове за бягство от затвора. Тя е във филм за новогодишна програма на телевизия ТНТ, прочута у нас със сериала „Кухня“. Тя продължава от миналата година идеята да се закача със съветски и световни кинохитове. Сега наред са „Кавказка пленница“, „Операция „И“, „Служебен роман“, както американските „Форест Гъмп“ и „Изкуплението Шоушенк“. Киркоров ще е именно в частта с „Шоушенк“. Неговият герой се казва Филя Болгарский (Български). Има и татуировка Viva La Diva, което си е открит намек към песента, която направи навремето по парче на Дана Интернешънъл. Филя изнася и представление в стил мюзикъл, става ясно от кратката анотация, като опитва да избяга от зандана. Програмата се казва „Невероятните приключения на Шурик“, което пък си е директна отправка към култовата комедия на Леонид Гайдай „Операция „И“. Според съобщението филмът ще тръгне преди това по киноекраните на 11 декември, а на 31 декември ще го дават и по телевизията.

По традиция всяка година Киркоров прави най-пищната коледна украса у дома си. Миналата година украсата на елхата му струваше над 1,5 млн. рубли, което е над 32 хиляди лева (над 16 500 евро). За нея той нае цял екип дизайнери, които украсиха и къщата му с гирлянди. От сегашната обаче Киркоров не е споделил още снимки, но пък се очаква отново да е впечатляваща. Все пак доста бе критикуван преди, че си харчи парите за подобна украса.

Тези дни Киркоров грейна и като играчка за елха в няколко варианта. След като миналата година го направиха на истинска играчка за деца, която се движи и пее, сега блесна и върху елхата в различни сценични костюми.

Съд

Междувременно стана ясно, че Киркоров е съден от организатори на събития за близо 84 000 евро (7 678 073 рубли), което е над 165 750 лева. Случката произлязла още през 2023 г. Компанията твърди, че дала аванс на певеца, а срещу това той трябвало да й предостави определен брой билети. Филип Киркоров обаче не спазил договорката, нито един билет не дал на компанията и бил отказал дори да върне аванса, гласят обвиненията срещу звездата. Дали е така, тепърва ще се доказва.

Тази година бащата на звездата, Бедрос Киркоров, издъхна през март на 92. Йеромонах Феодорит обаче порица певеца, че не трябва да оставя разни неща на гроба на татко си, особено сувенири като всевиждащото око. „Най-добре е да не се оставя нищо по гробовете. Разрешени са само цветя и запалени свещи. Всичко друго е суеверие“, обясня свещеникът. Освен това е нежелателно да се оставя храна по гроба - остатъците привличат животни и птици, играчки, снимки на живи хора, алкохол и цигари, огледала и други предмети със символика, която не е свързана с християнството. Препоръчително е също гробът да бъде чист и подреден. А в самото гробище трябва да се избягва говоренето на висок глас, нарушаване целостта на чужди гробове или взимането на каквото и да било от тях.

В социалните мрежи се появи снимка, на която на гроба на Бедрос има цветя, играчки и свещи, както и синьо ориенталско око, което традиционно се използва като амулет за предпазване от уроки. Това стана и повод йеромонахът да критикува родената във Варна звезда.