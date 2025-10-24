"Клетката" атакува с втори сезон

Последни
Мистериозни обрати и шокиращи разкрития очакват феновете на криминалния сериал 

Криминалният сериал "Клетката" атакува зрителите с вълнуващ втори сезон на 17 ноември! Щастливата вест съобщават директно от "Нова" - специално за читателите на "България Днес".

"Истина е! Има сниман нов сезон на поредицата, който ще излъчим следващия месец", заявиха пред вестника пиарите на телевизията. Споделеното е истинска радост за ушите на всички любители на родните продукции.

Гергана Данданова в ролята на Ина

"Клетката" е една от най-новите криминални драми и първата родна поредица, представяща действителността зад решетките. Сюжетната линия проследява драматичната съдба на една силна и смела жена, изправена пред тежка морална дилема в опит да спаси детето си. Ужасяващ инцидент бележи завръзката на историята и преобръща живота на главните герои, поставяйки ги пред непосилни препятствия и напрегнати обрати.

"За всички, които по някаква причина са пропуснали да гледат сезон 1, ще излъчим повторения. Те започват в началото на следващата седмица - преди старта на новите епизоди", споделиха още от "Нова".

Сериалът обещава мистериозни обрати

Сагата има голям фокус върху личната семейна трагедия. Тя носи вдъхновяващи послания за силата на духа и втория шанс. В същото време в сериала са представени и обществени теми от родната действителност. Такива са например битката на малкия човек срещу корумпираната система, както и въпросът за борбата за запазване на достойнство в материалния свят, в който справедливостта винаги е на страната на парите. Освен че пресъздава тежките условия в затворите, сериалът е и метафора за вътрешната клетка, в която понякога живеем.

Участие взимат редица любими актьори, сред които Гергана Данданова, секссимволът Асен Блатечки, Жаклин Дочева, Димитър Баненкин, Явор Ралинов и много други. Режисьори са Любомир Пенчев и Атанас Бончев-Наката.

Асен Блатечки в образа на Димитър

"Ще има мистерия около това дали главната героиня, в чиято роля е Гергана Данданова, е жива. Също така мистерия около това дали героят на Асен Блатечки ще е свързан с убийството, което стана в края на предния сезон", разкриха още от продукцията.

