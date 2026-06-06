Любо Дилов-син посмъртно обедини елита ни (Снимки)

Ако Любо Дилов можеше да види опашката от стотици политици, журналисти и близки, дошли да се сбогуват с него, вероятно щеше да измисли някоя брилянтна ирония за това как най-после е успял да обедини българския елит. Днес обаче иронията отстъпи място на дълбоката скръб.

Столичният храм "Света София" не стигна за всички, които искат да се поклонят пред паметта на един от най-острите умове на нашето време. И докато в храма цари притихнала скръб, отвън, на площад "Александър Невски", гласът му продължава да звучи с пълна сила. От четирите големи екрана, поставени пред църквата, негови емблематични изказвания и интервюта припомнят на стотиците присъстващи защо думите му имаха значение. Така, дори в този последен час, той не остана просто безмълвен спомен, а продължи да говори на хората.

На поклонението му дойдоха колеги и опоненти, бивши председатели на Народното събрание и министри. Те се извиха на опашка пред храма, за да се простят с Дилов, който почина във вторник сутринта в Правителствена болница, след като месец по-рано получи масивен инфаркт, докато е в Италия.

Опашката от желаещи да си вземат сбогом събра на едно място знакови лица. Политическият елит беше представен от почти цялата група на ГЕРБ без лидера й Бойко Борисов - кметът на Бургас Димитър Николов, Даниел Митов, Тома Биков, Росен Желязков, Константин Ангелов, Томислав Дончев, Цвета Караянчева, Димитър Главчев, Вежди Рашидов, Красен Кралев, Десислава Атанасова, Рая Назарян, Екатерина Захариева.

Като депутат Дилов беше от малкото, уважавани от всички. Никога не нагруби никого от трибуната, а след новината, че си е отишъл, добра дума за него казаха и опонентите му. На поклонението му дойдоха и представители на ДПС - Халил Летифов и Станислав Анастасов, от ИТН - Тошко Йорданов, Павела Митова, Драгомир Петров и бившият регионален министър Гроздан Караджов. Заедно с всички в тишината на храма застанаха десетки колеги на Любо Дилов от "Ку-ку" и "Шоуто на Слави" - Иво Сиромахов, Влади Въргала, Петър Курумбашев, Росен Петров, Мариан Бачев, Стефан Рядков, Август Попов. Слави Трифонов го нямаше, но изпрати венец.

Последно сбогом си взеха и знакови имена от журналистката - издателят на "24 часа" Венелина Гочева, на БНТ Милена Милутинова, Габриела Наплатанова от СЕМ, Георги Лозанов.

От новата власт дойде съпругата на министър-председателя от "Прогресивна България" Румен Радев - Десислава Радева, и министърът на културата Евтим Милошев.

Всички те - независимо от партийни цветове, позиции и лични различия - склониха глави в знак на признание към една забележителна личност. Защото, когато политическите страсти утихнат и хората се разотидат, ще останат думите. Любо Дилов не просто пишеше; той ни караше да мислим, да спорим и да се смеем на собствените си абсурди. Днес България се сбогува с едно от най-острите си пера, но текстовете и онази неподражаема ирония остават, за да напомнят, че истинският интелект е вечен.