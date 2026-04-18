Кой замести мъжа в леглото на Андреа? Отговорът е неочакван

Попфолк звездата Андреа направи откровено признание за личния си живот и самотата след участия. Певицата споделя, че вечерите ѝ далеч не са толкова бляскави, колкото сценичните ѝ изяви.

„Всяка вечер, като се прибера от участие, съм с котката вкъщи. Тогава ми става малко самотно. Гледам филми… Понякога ми е пусто, но имам много приятели, които ме стимулират да продължавам напред“, признава тя, като с усмивка добавя: „Спокойно, имам и куче – не е само котката!“

От години самотата е част от ежедневието на Андреа. У дома ѝ компания правят единствено домашните любимци, а екзотичната ѝ котка – смесица между сиамска и персийска порода – дори дели леглото с нея.

След бурната ѝ връзка с боксьора Кубрат Пулев, която дълго време беше във фокуса на медиите, певицата остава сама и признава, че не е намерила подходящ партньор.

„В личен план имах по-голямо спокойствие с Кубрат. Сега съм по-напрегната. Всеки иска да има половинка до себе си, да бъде част от едно цяло. Не мисля, че е лесно да си сам – винаги е хубаво да имаш подкрепа“, споделя тя.

Въпреки това Андреа не звучи като човек, който се оплаква. Напротив – тя изглежда приела живота си такъв, какъвто е.

„Спокойна съм, че съм оставила следа. За много хора смисълът на живота е в семейството и децата – съгласна съм. Но за мен има и нещо повече. Не съм се отказала от тези неща, просто имам свои виждания. Семейството не е просто да родиш – то е отговорност, възпитание и партньорство“, казва изпълнителката.

Днес Андреа приема изпитанията с усмивка и вярва, че всичко се случва с причина.