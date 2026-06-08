Майката на Петър Хубчев: Ще позлатя Силиян, че иска да спаси сина ми!

„Стилиян, ако мога, ще го позлатя! Златно дете е, златни родители са го възпитали!“

Това сподели със сълзи пред „България Днес“ майката на Петър Хубчев – Керана. Синът й се бори с онкологично заболяване в Германия и се нуждае от всяка подкрепа. Коравата българка от Гложене трудно се придвижва с помощта на две патерици, но сърцето й е изпълнено с благодарност към Стенли и всички, които помогнаха за „Мача на надеждата“.

Моля се моята майчина благодарност да достигне до Стилиян и всички хора с големи сърца, които помагат на Петьо, на Любо. Дано чрез вестник „България Днес“ да научат колко много значи за мен тази подкрепа. Аз самата не съм добре здравословно, но най-много искам децата да оздравеят и да се грижат за семействата си. Моите молитви са и с Петьо, и с Любо и с всички, които минават през тежки изпитания като техните.“

„Когато България е единна, е силна. Тези, които се борят, имат хора зад тях“, през сълзи обяви Стилиян Петров след „Мача на надеждата“ в Бургас, игран пред над 13 000 зрители на стадион „Лазур“. Инициативата бе за събиране на средства за лечение на онкологични заболявания.

Дългогодишният капитан на националния ни отбор направи кратко обръщение към феновете след благотворителния двубой. Рекордьорът по мачове с фланелката на „лъвовете“ благодари за подкрепата на всички хора, които показаха, че когато България е единна, е силна.

„Бургас, прекарах няколко невероятни дни тук. Тази вечер всички вие сте героите. Аз и моето семейство получихме подкрепа от вас преди няколко години, а всички вие вдъхнахте доверие. Тези, които се борят, имат хора зад тях. Благодаря на всички участници. Бургас, обичаме ви! Благодаря ви много!“, сподели Петров.

Ще има и други „Мачове на надеждата“, обеща бившата звезда на „Астън Вила“ и „Селтик“ (Глазгоу). „Преговаряме с няколко общини. Има доста неща, които трябва да изясним – пътувания, полети, кои звезди могат да дойдат. Удоволствието е голямо. Хората се забавляваха, всичко беше топ“, каза Петров.

В знак на признателност за значимия обществен принос и усилията му в подкрепа на хората с онкологични заболявания министър Еньо Керязов връчи почетен плакет на Стилиян Петров. „Вашата инициатива се превърна в символ на човечност, съпричастност и вяра в доброто. Тази благородна кауза показва, че спортът има силата не само да обединява хората, но и да променя съдби“, каза министър Керязов. В подкрепа на каузата на събитието присъства и президентът на Република България Илиана Йотова.

Средствата, събрани от благотворителния двубой, ще бъдат насочени към Бургаския онкологичен център и към подкрепа на хора, които водят своята битка с рака. Старши треньорът на сборния отбор на България – Димитър Димитров, който е и голяма футболна легенда на крайморския град, също говори след „Мача на надеждата“ в Бургас, който завърши с победа на отбора на световните звезди с 4:3.

„Голяма емоция! Не очаквах чак толкова много хора. Показахме доброто лице на нашия град. Изключително съм горд и радостен от това присъствие, което показаха хората. Надявам се да сме дали надежда на хората, които се борят“, заяви Димитров, който преди години също водеше и спечели битката с коварното заболяване.

Едно от лицата на инициативата, Любослав Пенев, не присъства, но изпрати своите поздравления.

„Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които направиха възможен този благотворителен мач“, написа Пенев.

Покрай „Мача на надеждата“ стана ясно, че Любо вече е толкова добре, че се завръща към треньорската професия.

„Няма какво да крием, следващата седмица ще обявим назначението на Любослав Пенев за треньор на „Локомотив“ (София)“, разкри собственикът на клуба Веселин Стоянов.

Договорът му ще е за 1+1 години. През декември миналата година се разбра, че Ел Голеадор се бори с онкологично заболяване, а състоянието му беше тежко, като бившият футболист замина за Германия, за да проведе интензивно лечение. Той се завърна в България в началото 2026 г. и продължи лечението си в страната. През март Пенев даде интервю за испанска медия, в което заяви, че се чувства по-добре, а подкрепа за лечението му се осигурява от България.

За Пенев това бе втора битка с раково заболяване след 1994 година, когато проблем в тестисите му попречи да бъде на световното първенство в САЩ. Там „лъвовете“ постигнаха най-големия си успех – 4-то място, а класирането стана с огромната заслуга и на тогавашния нападател на „Валенсия“.