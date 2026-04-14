Крисия призна всичко за Никола Цолов: Не можем един без друг

Никола Цолов е спечелил безапелационно състезанието за сърцето на Крисия, призна талантливата певица, която говори откровено за връзката си със звездата от Формула 2.

Двамата са заедно само от около половин година, но въпреки това красавицата вече не може да си представи да бъде с друг мъж. „Той е всичко за мен“, разкри пред „България Днес“ ангелогласната певица. Никола Цолов и Крисия са една от най-харесваните и популярни светски двойки у нас, въпреки че често са далеч един от друг заради постоянните пътувания за състезания на голямата ни надежда за Формула 1.

„Никола пътува из цял свят за състезания и подготовки и поддържаме често връзка от разстояние. За нея се изисква много търпение, взискателност и умение да се изслушваме. Ние имаме много сходен начин на живот – и двамата пътуваме много и обичаме приключенията, което ни помага да се подкрепяме взаимно“, казва Крисия пред „България Днес“ и подкаста „На по бира и семки“.

За радост на Крисия нейният любим прекара няколко седмици в България заради отменените състезания във Формула 2 в Близкия изток. Цолов получи неочаквана почивка заради войната в региона, но вече отново се връща към подготовката си за останалата част от сезона. Никола спечели първото състезание във Формула 2 и поведе в класирането, с което още повече привлече вниманието към себе си. Според специалистите той има реален шанс да стане част от Формула 1 в близките две години. Любовта очевидно дава допълнителни криле на Цолов, който прегази конкуренцията в Австралия и спечели първото си състезание във Формула 2 навръх празника на дамите 8 март.

„Ние сме просто една двойка, която се обича и уважава. Никола е изключително красив човек вътрешно и външно и не бих си представила да съм с друг“, категорична е Крисия.

Двамата разкриха връзката си през ноември миналата година, а подозренията, че са заедно, започнаха месец по-рано. Тогава те се снимаха заедно във Валенсия – града, в който Цолов живее и тренира в академията на Фернандо Алонсо. Малко по-късно двамата публично потвърдиха връзката си с още кадри в социалните мрежи по повод Хелоуин. Никола тогава се облече като Батман, а половинката му като Жената котка.

Никола и Крисия се запознават случайно, а впоследствие разбират, че живеят съвсем близо един до друг в София и бързо се влюбват един в друг.

„Случайно се срещнахме. Първоначално се запознахме на едно социално място. Оказа се, че сме съседи. След това една година по-късно пак се видяхме и той ми каза, че тъкмо се е прибрал от Испания. Покани ме да излезем и оттогава сме заедно“, разказа тя преди месец. Двамата все още не живеят заедно, но поддържат връзката си, докато следват мечтите си.

„За първи път изпитвам такова нещо. Липсва ми много и винаги ще ми липсва, дори когато е до мен. Но това ни учи на търпение. И двамата да следваме мечтите си“, казва Крисия.

Певицата признава, че ревността между тях съществува, но никога не преминава границите. „И двамата сме ревниви до някаква степен, но никога не е излизало извън граници. Сигурни сме един в друг и понякога дори ни става смешно“, споделя певицата.

Пред „България Днес“ Цолов разкрива, че двамата не си говорят в деня на състезанието, за да може пилотът да е максимално концентриран. „Чувам се с Крисия преди състезание, но в деня на надпреварата дори не си пишем, за да мога да се концентрирам. Може чак в края на деня да разговаряме, защото съм изключително зает и не мога да си видя телефона преди това“, сподели Цолов. Любовта определено се отразява положително на 19-годишния пилот, който е с две години по-млад от певицата, чиято звезда изгря на детската „Евровизия“.

Дядото на пилота Цоло Цолов пък разкри, че още от малък Никола е бил безстрашен и много упорит.

„В Никола няма страх – казва Цоло Цолов. – От много малък се научи да пада и става от велосипеда в парка на Ботевград, без да плаче или да се оплаква. Моят урок към него като дете е бил да бъде отговорен и да не се отказва от целите си. Обичаше да минава с велосипеда през препятствия, така че имаше и падания, но той ставаше и продължаваше“, разказва Цолов. „Не се страхуваше да направи нещо рисковано. Беше упорит, което и до днес му помага.“

Цоло, както и цяла България, знае за връзката на Никола с Крисия, но мнението си би споделил само с внука си.

„Единственото, което бих посъветвал внука си, е да следва мечтите си, както прави досега. И дай Боже един ден да го гледаме на състезание от Формула 1 в България“, казва дядото на звездата.