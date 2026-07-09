Крисия се натиска да води "Евровизия"! Поряза Дара: Песента трябва да е на български https://hotarena.net/laifstail/krisiya-se-natiska-da-vodi-evroviziya-poryaza-dara-pesenta-tryabva-da-e-na-balgarski HotArena.net

Да застане на сцената на „Евровизия“, но този път не като изпълнител, а като водещ – това е едно от новите предизвикателства, които Крисия Тодорова с удоволствие би приела.

Повод за признанието й стана любопитна снимка, създадена с изкуствен интелект, която телевизионният водещ и актьор Антон Порязов публикува в социалните мрежи. На нея двамата с Крисия са представени като лица на песенния конкурс, който България ще организира през 2027 година. Оказва се, че идеята никак не е чужда на младата изпълнителка.

„Би било много забавно да бъда водеща. Това е нещо, което не съм правила никога, но знам, че ще е интересно, защото обичам предизвикателствата. Такъв човек съм“, признава пред „България Днес“ лъчезарната красавица.

По една тема обаче певицата няма никакво колебание.

„Аз съм националист и смятам, че ако се явяваш на „Евровизия“, песента трябва да е на български“, категорична е Крисия.

Певицата разкрива и че новите преживявания и преодоляването на страховете я карат да се чувства жива.

„Имала съм страх от водата заради един инцидент. Имаме страхове, които се появяват от места, които не можем да си обясним, но винаги и всеки ден се опитвам да преодолявам всеки един от тях и се изненадвам от себе си. В живота аз съм най-приключенският човек. Повечето ми приятели са много щастливи от факта – никога не им е скучно“, усмихва се девойката, която през 2014 г. заедно с близнаците пианисти Хасан и Ибрахим достигна до почетното второ място на „Детската Евровизия“. Точно затова ролята на водещ на най-гледания музикален конкурс в Европа изобщо не я плаши.

След като Дара спечели конкурса и донесе историческа победа за България, следващото издание на конкурса през 2027 година ще се проведе у нас. Покрай еуфорията около домакинството все повече популярни българи започват да се виждат като част от голямото музикално събитие. Сред тях е и най-добрият ни тенисист Григор Димитров.

Както първи писа „България Днес“, Гришо също призна, че би приел ролята на водещ. По време на „Уимбълдън“ Григор дори разкри, че вече води неформални разговори по темата, и изрази любопитството си към подобно предизвикателство.

„Да, имах няколко разговора. Не директно никой не ме е питал директно. Но си помислих, че ще се справя на сцената и да говоря. Само че ще ми трябва някой добър до мен, за да ми помага“, призна тенисистът.

Българската ракета номер 1 дори посочи актрисата Нина Добрев като човек, с когото би застанал рамо до рамо пред милионите зрители.

По отношение на следващия български представител ангелогласната чаровница отказва да посочи конкретно име.

„Всеки един артист е коренно различен. Този, който е смел и се чувства готов, трябва да отиде“, вярва гласовитата красавица.

Засега имената на бъдещите водещи остават само в сферата на предположенията, но ако ентусиазмът на Крисия и Григор се превърне в реалност, „Евровизия 2027“ със сигурност ще събере на сцената едни от най-обичаните известни нашенци.