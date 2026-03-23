Крисия заживя във Валенсия с Цолов! Работи като водеща на сватби

Kрисия се завърна у нас за кръщенето на първородната си племенница, научи „България Днес" от нейни близки. Поп певицата, която прекарва повечето време във Валенсия, Испания, където гаджето й Никола Цолов тренира за Формула 2, се прибира у дома все по-рядко. Влюбената красавица гледа да прекарва всяка свободна минута с Никола и се качва на самолета за София само когато има служебни ангажименти.

От година Крисия започна да работи и като водеща на сватби, разказват нейни приятелки. След пищната кръщелна церемония в столичен храм преди дни гостите ce преместили в елитен ресторант, където певицата и двете й сестри Тифани и Марина, орисали малката Амайя. Бебето е дъщеря на по-голямата сестра на Крисия - Тифани, която направи певицата леля едва на 20-годишна възраст, като роди на 13 март миналата година, разказват близките им. Младата майка Тифани работи като модел и гради успешна кариера на инфлуенсър в социалните мрежи. Въпреки грижите по малката Амайя, тя редовно споделя кадри от фотосесии за големи Брандове. Хубавицата обаче се увлича по музика и изкуство, подобно на по-малката си сестра Крисия.

Марина е най-малката от трите сестри, която също има творчески заложби и проявява интерес към сценичните изкуства, хвалят я близките й. Трите сестри, които имат изключително силна връзка по между си от ранно детство, на тържеството в един глас орисали малката Амайя да бъде здрава, да живее според християнските канони, да среща добри хора по пътя си и да надмине и трите по таланти.

Майката на сестрите Ангелина, която от години безрезервно подкрепя творческите изяви на Крисия, сега с охота помага за грижите по малката Амайя.

В момента работя върху своя първи самостоятелен албум, в който залагам на по-зряло звучене, на по-сложни вокални аранжименти и съвременни бийтове, а песните в него са български, но и на английски език, защото целта ми е да достигна до по-широка аудитория извън България, споделя Крисия, която въпреки известността си у нас е напълно анонимна във Валенсия, където се е преселила да живее заради Никола Цолов.

Българският пилот от Формула 2, известен още като Българския лъв, също е лудо влюбен в красавицата. Но и признателен и благодарен, защото Криси безрезервно и неотлъчно подкрепя неговата състезателна кариера, казват близките й.