Кристиан Костов: Искам Азис да ни представи на „Евровизия. Ще ги пръсне! https://hotarena.net/laifstail/kristian-kostov-iskam-azis-da-ni-predstavi-na-evroviziya-shte-gi-prasne HotArena.net

„Много бих искал да видя Азис на сцената на „Евровизия“. Той е истински звяр. Ще ги пръсне, ще бие всички рекорди!“

Това заяви пред „България Днес“ даровитият певец Кристиан Костов за извънземния талант на своя колега от попфолк жанра. Според младежа, достигнал почетното второ място на песенния конкурс през 2017 г., изберем ли Васко за представител догодина, отново ще грабем победата.

„По-добър мъж вокалист от Азис не познавам! Дори световните – Бруно Марс и The Weeknd, за мен не са толкова можещи. Казвам го като човек, който смята, че пее добре, и доста залага на вокалните техники. Въпреки това не бих искал да ме пуснат на една сцена срещу Азис“, призна 26-годишният музикант за краля на чалгата.

Интересен факт е, че ромският славей вече е взимал участие в „Евровизия“. През 2006 г., когато Мариана Попова ни представя с „Let me cry“, фолкаджията е част от сценичното й изпълнение като беквокалист.

Самият Костов приема за истинска привилегия познанството си с Васко. Дори го нарича свой приятел.

„Много ме подкрепя, за което съм благодарен. Казвал ми е доста приятни думи, като например, че музиката ми е от Господ. Все още пазя това съобщение като скрийншот“, разкри певецът с българо-руски корени.

В конкурс като „Евровизия“ акцентът винаги е повече върху песента, отколкото върху самия артист. Крис отлично знае това и предполага, че именно балканско парче може да ни изстреля на върха.

„100% такава песен ще се хареса. Хората обожават чалгата!“, смята младият музикант.

Тази и още куп интересни теми Кристиан обсъди с „България Днес“ по време на звездната премиера на дебютния му парфюм. Събитието се състоя във вторник в препълнената зала на един от най-луксозните хотели в сърцето на София.