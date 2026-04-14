Кристина Димитрова съсипана! Пази място на масата за Агент Тенев и говори с него всеки ден! https://hotarena.net/laifstail/kristina-dimitrova-sasipana-pazi-myasto-na-masata-za-agent-tenev-i-govori-s-nego-vseki-den HotArena.net

„Няма и ден, в който да не споменаваме Иван! Той непрекъснато е в мислите ни!“

Така оголи раната си пред „България Днес“ певицата Кристина Димитрова, която през октомври м.г. загуби бившия си съпруг и верен приятел – журналистът Агент Тенев. Дори и след раздялата им двамата продължаваха да имат топли отношения и дори се чуваха по телефона всекидневно. Кристина бе силна опора в битката на светския хроникьор с коварното заболяване, отнело живота му на 74-годишна възраст.

На празници като Великден болката е още по-голяма, а споменът за Тенев остава да гори жив.

„Винаги на поводи сме се събирали заедно. В последните години Иван се изявяваше като голям кулинар – приготвяше невероятни ястия. Много ни липсва. Пазим място на масата специално за него“, призна Димитрова за покойния Тенев, от когото има син Димитър и внуче Дамян.

Месец април е особено емоционален и поради факта, че в самия му край се навършва половин година от смъртта на колоритния писател и купонджия.

„Дано да е на по-добро място“, копнее бившата му жена, с която създават редица творчески проекти.

Въпреки скръбта в деня на Възкресение Христово семейството на Кристина по традиция се събира около масата. Всички заедно хапват вкусна храна, приготвена от златните ръце на звездата. Ритуалът с чукването с яйце също се спазва стриктно – за здраве и щастие.

„Допреди няколко години майка ми ни сплотяваше. Тя бе кулинар и правеше безупречни трапези. Вече аз трябва да се справям с тази задача. Признавам си – козунаци не меся, купих ги от магазина. Важното е, че празнувахме заедно – с децата, внуците и цялата ни голяма фамилия“, благодарна е изпълнителката на вечния хит „Детски спомен“.