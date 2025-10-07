ЛЕГЕНДАТА Любо Ганев празнува 60 г. със скромен юбилей

"Празнувам юбилея само със семейството си." Това сподели пред "България Днес" президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. Вчера легендата отбеляза своя 60-годишен юбилей, като избра да посрещне празника не с голямо парти, а в тесен семеен кръг. Любо има нужда да прекара повече време само с фамилията си след завръщането от Филипините и историческия успех за националния отбор, спечелил сребърните медали от световното първенство.

Чаровната Кремена Русева е винаги плътно до Любо Ганев

"Мога да си позволя да направя голям празник, но тогава ще трябва да поканя най-малко 200 души. С много хора се познавам, имам над 6100 контакта в телефона - споделя Ганев. - Със сигурност ще забравя някого, а после ще ми се разсърди и ще каже: "Ти само за волейбола ме търсиш, а не ме покани". Затова реших просто да излезем някъде със семейството ми - така ще ми е по-спокойно", обясни юбилярят. Той припомни, че миналата година на рождения му ден сред гостите са били тогавашният спортен министър Георги Глушков и кметът на София Васил Терзиев. Този път Ганев избра да не бъде под светлината на прожекторите и да отпразнува юбилея си тихо и скромно.

210-сантиметровият гигант има двама пораснали синове - Евтим и Любо-младши. Легендата се радва и на 10-годишна внучка, която също е кръстена на него - Любомира. "

Може да съм дядо, ама не си лягам с баби", хвали се Ганев, който винаги е имал славата на плейбой.

От доста години вече той има връзка с красивата русенка Кремена Русева, която е с 20 години по-млада от него и върти собствен бизнес. Запознават се по време на благотворителна изложба в София през 2011 г.

"Препречи ми пътя на стълбите и просто нямаше откъде да мина. Така си разменихме контактите и още на следващия ден започнахме да излизаме", разказва Кремена. От нея Ганев има доведен син на име Томи.

Вече на 60 години Любо никога не пие алкохол. Не близва дори глътка шампанско на Нова година или на юбилея си. За това свидетелства и неговата чаровна половинка. За сметка на това бившата волейболна звезда обича да си похапва в големи количества и неслучайно теглото му е около 200 килограма. Ганев признава, че само веднъж в живота си е пазил диета за отслабване, но резултатът е катастрофален.

"Имам само един неуспешен опит на подготовка на националния отбор в Белмекен - разказва бившият спортист. - Резултатът беше плачевен - не можех да забия топката на другия ден."

"Ям много пържени картофи, месо, бобче, много неща. Само да няма копър, магданоз, босилек, никакви треви не ям. Салати, маруля - такива работи не! В Италия много ме майтапиха, защото там ядат много растения от двора пред къщата. И те там всички ми казваха: "Ама как? Зеленото много помага". А аз им отвръщах: "Какво помага, бе? Аз днес трябва да ударя 120 топки. Ако ги ям тези треви, откъде ще дойде силата?", споделя в типичния си майтапчийски стил Любо.

Миналата седмица той пътува за италианския град Бари, където бе изтеглен жребият за европейското първенство по волейбол, на което сме съдомакини догодина. Паднахме се с отболите на Полша, Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел, а Ганев определи групата ни като най-тежката. Днес той вече не мисли за юбилея си, а му предстои ново пътуване по служебни ангажименти, този път до Белгия.

Любо получи като подарък специална табла за шампиони от колегите си във волейболната федерация.

Ганев с подаръка си от федерацията по волейбол

Ицо заедно с Любо, доведения му син Тома и Кремена

Легендата на българския футбол Христо Стоичков отправи специални поздрави към рожденика Любо Ганев.

"60 НАЗДРАВИЦИ за теб, приятелю! Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат. Сприятелихме се още в ЦСКА, когато той играеше волейбол, а аз футбол. Животът ни непрекъснато се пресича. Семействата са ни приятели и знам, че домът му винаги е отворен за мен. Както и моят за него.

Успехите на волейболиста Любо Ганев са едно, а сега са още по-големи. Във времена, в които спортът ни търси място под слънцето, той изкара волейбола до световния връх. Прегръщам те, братко мой! И ще вдигна 60 наздравици за теб!!!", написа Камата във фейсбук.

Историята на Любо Ганев започва в спортното училище в Русе, където още в пети клас баща му го записал във волейбола.

"От малък си бях висок. Понеже бях много палаво дете, още в пети клас баща ми искаше да използвам цялата енергия, която имам, към някой спорт", спомня си той.

Проблемът се появил по-късно. До десети клас младият Любо бил слаб физически и един треньор го обявил за безперспективен.

"Тогава дойде един треньор и бях обявен за безперспективен във волейбола. Трябваше да сменям спорта и ме насочваха към стрелба с лък, но тогава се появи Сашо Тодоров. Той започна да работи с мен и лека-полека започнаха да се получават нещата около година преди да завърша училище", разказва Ганев.

Любо Ганев като състезател в националния отбор на България

След това го взели в отбора на "Дунав" (Русе), който тогава бил във втора група. Ганев привлякъл вниманието на ЦСКА и се присъединил към столичния гранд. Късметът му помогнал - един от основните диагонали се контузил и младият русенец започнал да играе на неговото място. "Изглежда, че всичко е било писано", казва философски днес Ганев.

Най-ценното нещо, което научил от спорта: "Когато бях в ЦСКА, се научих на дисциплина. Да уважавам по-възрастните от мен, да слушам какво ми се казва и да бъда изпълнителен. Там се изградих като личност и научих как да работя в колектив", добавя Ганев.

Снима филм с Долф Лундгрен

Любо е харесан за руски мафиот

Любопитен факт от биографията на Ганев е участието му във филм с холивудската звезда Долф Лундгрен, с когото се запознават и се майтапят. Когато играел в Италия, Ганев си решел косата нагоре и много приличал на актьора.

"Казах му, че като бях там, ме наричаха Иван Драго - злия руски боксьор, който участва в "Роки" филмите. На него му стана забавно. На всичкото отгоре аз самият играх зъл руснак във филма ни. Ролята ми беше на мафиот", спомня си Любо. Става въпрос за екшъна "Механикът", сниман през 2005 година в България.

Долф Лундгрен