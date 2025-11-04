Задържаната с кокаин зад волана Мис Силикон с погача за бебето (Снимки)

Катрин Йорданова, която летя по "Тракия" с 256 км/ч, кръсти щерка си Даная

Погача на дъщеричката си Даная направи скандалната Мис Силикон Катрин Йорданова.

Тунингованата моделка, която бе спипана да шофира, надрусана с кокаин, стана майка преди малко повече от 40 дни. Както повелява традицията, след изминаването им организира пищно тържество за наследничката си.

Носителката на титлата Мис Силикон 2021 показа първи кадри с бебчето, което се е появило на бял свят с тегло от 3,100 кг и 49 см.

Катрин показа бебето Даная на погачата

"Добре дошла, малка Даная", похвали се младата майка, като добавя: "Получих най-хубавия подарък, благодаря ти, Господи".

Още през миналата година татуираната бамбина се изфука със скъп годежен пръстен. Оказва се, че таткото на бебето й е богаташ от ромски произход, който има строителен бизнес. Катрин упорито крие името му, но става ясно, че ромският барон е от София и известен с прозвището си Бако. Още през юни тази година Катрин съобщи, че очаква дете от партньора си и планира да роди в Германия. Там двамата имат апартамент и са уредили живота си.

Йорданова бе задържана с кокаин зад волана

Неприятна случка през 2020 г. я кара да напусне България и да се установи в Берлин. След спречкване на бензиностанция тогава плеймейтката и тогавашният й приятел са пребити на кръстовище във Варна.

"Избиха ми зъбите посред бял ден. Отпред нямах нищо! Видимо бяха надрусани варненски мутри. Четири месеца се хранех със сламка. Бях изключително зле и много мъчно го преживях", сподели тогава пред "България Днес" Йорданова.

Тя успява да осъди побойниците и с парите от обезщетението оправя усмивката си. В Берлин двамата с приятеля й работят като куриери. Тогава Катрин е едва на 19 г., но се хвали, че работата й носи добри доходи - между 2000 и 3000 евро на месец.

Силиконката със своя любим

"Разкарвала съм до 3500 пратки на месец. Всичко зависи от това колко работиш. Използвам или служебния бус, или този на моя приятел. Возила съм и пратки, по-големи от мен", споделя още силиконовата фурия пред вестника.

Йорданова влезе в скандалните хроники, след като стана ясно, че шофира по магистрала "Тракия" с над 250 км/ч. Русата моделка впоследствие бе спипана зад волана и с кокаин. Катрин сключи споразумение с прокуратурата. Силиконката се размина с 8 месеца условно с 3 години изпитателен срок. Остана без шофьорска книжка за година и четири месеца, които изтекоха това лято и тя вече отново може да управлява автомобил.

Освен това Катрин трябваше да плати и 120 бона, колкото бе стойността на мерцедеса, управляван от нея. Твърди се, че мощното возило й било подарък от мъжа до нея.