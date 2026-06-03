Естрадната легенда Христо Кидиков: Хейтърите не я сломиха, Дара накара света да пее „Бангаранга“

„Дара отвори вратите ни към света! Провеждането на „Евровизия“ у нас догодина е златна възможност за страната ни!“

Такова експертно мнение изрази пред „България Днес“ легендарният Христо Кидиков за голямата победителка в най-мащабния песенен конкурс. Музикалният спец с 60 години опит на сцена вярва, че ще успеем да посрещнем подобаващо „Евровизия“ през 2027 г.

„Хиляди хора ще пристигнат в нашата родина! Представете си какъв отзвук ще има по света и какви финансови постъпления ще дойдат, за да стабилизираме икономиката си“, предвижда облагите, съпътстващи мероприятието, великият изпълнител.

„Не можем да изпуснем тази възможност да покажем кои сме българите и какво можем“, категоричен е още вечно усмихнатият певец.

Кидиков е и сред хилядите зрители, които с еуфория следят грандиозния финал на конкурса във Виена.

„Бях си навил часовника. Мислех, че ще изкарам до към 00:00 часа, но гледах цялата радост и фойерверки до края“, спомня си Христо за великата нощ, в която Дара стана първата българка, вдигнала „Стъкления микрофон“.

За него „Бангаранга“ е модерно парче – по вкуса на младото поколение, но в нея има много мотиви от българщината.

„Доста ненужен хейт се изля върху Дара. Момичето искаше да се отказва, но съпругът ѝ – свястно момче, доктор, ѝ е казал: „Ти ще идеш и ще победиш“. Тя го послуша и ето – целият свят пее „Бангаранга“, щастлив е за развоя на събитията 79-годишният шлагерист, който гледа с надежда за бъдещето на страната.

„Вярвам на младите хора! Имаме таланти във всяка сфера – ето и скорошните ни успехи в гимнастиката. Сегашните деца по съвсем друг начин гледат на нещата. По-отракани и организирани са. Те могат да изчистят цялата бъркотия в България“, оптимистичен е Христо Кидиков.