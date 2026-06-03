Даниел Върбанов и Лашкова вдигнаха годеж (Снимки)

Истински годеж за чудо и приказ вдигнаха влюбените актьори Александра Лашкова и Даниел Върбанов. Любов, танци и много шампанско белязаха специалната вечер на двойката, която събра най-близките си приятели на щур купон милата събота в столично заведение, който продължи до ранни зори.

Даниел, Перо, Марин и Данчо

Сред гостите бяха певицата Маги Джанаварова, актрисите Алена Вергова, Христина Тодорова, Мартина Пенева, Жаклин Даскалова от сериала "Вяра, Надежда, Любов", както и голяма част от младите актьори, участвали в кастинга за филма за Христо Стоичков, където Даниел бе сред финалистите. На партито се появиха Йордан Цолов, който показа завидни танцови умения на дансинга, Петър Петров-Перо заедно с красивата му половинка Мина Каукова от "Гунди - Легенда за любовта", Екатерина Лазаревска, Марин Рангелов, Калоян Трифонов от "Мамник", както и Спас Сарачинов - синът на Ирина Тенчева.

Дани танцува цяла вечер

Приятелите скандират "Горчиво"

За специалната вечер красивата Александра Лашкова бе избрала нежна визия в бяло - семпъл потник и дълга ефирна пола, която се развяваше по време на танците с годеника й. Усмивки предизвика и огромното тирамису с надпис, че с Дани вече официално са сгодени, от което хубавицата похапваше директно с лъжичка.

Красивите актриси Екатерина (вляво), Христина, Александра и Мина (вдясно)

Любовната история между чаровните артисти започва още в НАТФИЗ, където попадат в един клас при проф. Атанас Атанасов. Искрата между тях пламва бързо и от 2021 година са неразделни както на сцената, така и в живота. Емоционалното предложение за брак се случи на финала на "Като две капки вода" през май миналата година пред десетки хиляди души на стадион "Васил Левски". Тогава Даниел падна на колене пред любимата си и каза:

"Единственият човек, с когото искам да се прибирам вкъщи, си ти. Александра, ще се омъжиш ли за мен?" Развълнуваната Лашкова отвърна с "Хиляди пъти да".

Сега двамата вече подготвят сватбата си, макар да признават, че организацията се оказала далеч по-сложна, отколкото очаквали.

"Всичко трябва да бъде прекрасно и внимателно изпипано, не претупано", призна Върбанов пред "България Днес".

Александра също не крие, че има високи изисквания към големия ден.

"Планираме сватбата с бързи темпове. Даниел е годеник мечта, съгласява се с всичко", шегува се актрисата.

Освен покрай любовта кариерата на Даниел също върви стремглаво нагоре. След успеха си като Баян във "Войната на буквите" актьорът получи роля и в американския библейски сериал "Вярващите", сниман в Италия, където си партнира със световни звезди, както и превъплъщение в героя на бившия легионер с труден характер Васо в драматичния сериал по Би Ти Ви "Вяра, Надежда, Любов".

Мартина, Жаклин и Калоян се забавляват

"Когато човек е влюбен, е вдъхновен и това само помага на професията", убеден е Даниел.