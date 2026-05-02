Лесбоцелувка на Койна Русева и Снежина Петрова взриви пуританите (Снимка)

Целувка между известните актриси Койна Русева и Снежина Петрова шокира широката публика. Страстта между тях обаче е само на екрана – във филма „Аврора“ на Джеймс Стоев и Никола Бошнаков, чиято премиера се състоя по време на София филм фест.

Извън лентата двете не са особено близки, но се уважават и ценят взаимно в професионално отношение, пише „България Днес“.

Ролята на Снежина Петрова в „Аврора“ е по-периферна, затова горещата ѝ целувка с колежката ѝ Койна Русева, която се превъплъщава в главния женски персонаж, първоначално се възприема като обикновено кинематографично подсилване на образа на героинята на Русева – художничка, която поддържа любовни отношения с представителки на собствения си пол.

И ако Койна Русева, която е щастливо омъжена и майка на три деца, не предизвиква никакви възражения от страна на пазителите на „традиционните ценности“, това не може да се каже за Снежина Петрова. За никого в съсловието не е тайна, че една от най-успешните сценични интерпретации на Медея според критиците е именно нейна, в творчески тандем с режисьорката Деси Шпатова.

Вероятно този факт е изиграл роля двамата режисьори на „Аврора“ да я поканят за екранната целувка с Койна Русева. Това обаче изобщо не означава, че актриси с по-различно амплоа не биха се справили с подобна сцена. В крайна сметка основното изискване за всяка успешна роля са талантът и професионализмът. А те включват преди всичко умението на актьора да се превъплъщава в характери и ситуации, които понякога са му радикално чужди като човек.

Факт е, че Койна Русева изгражда силен и въздействащ образ, както и Снежина Петрова, макар и в роля от втори план. И това не се дължи само на „черешката на тортата“ – тяхната екранна целувка, а на високия им професионализъм и на цялостния сюжет на филма – за любовта, предателството и жестокостта по време на Студената война.

В лентата героите на Койна Русева и на Брено Плачидо, син на кинозвездата Микеле Плачидо, влизат в двубой за сърцето на красивата Мария, в чиято роля е младата актриса Константина Георгиева.

В „Аврора“ Мария е дъщеря на индустриалец, изгонен от дома си, в който се е настанил един от шефовете на Държавна сигурност. Затова тя е принудена да продава тялото си, за да оцелее.