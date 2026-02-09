Гаджето на Джизъса: Не съм готова да имам дете от Благо! (Вижте защо)

Модната икона и бивш футболен национал Благой Георгиев скоро няма да става татко отново.

Поне такава информация дойде от сегашната му половинка Мария-Луиза Запрянова, до която се кротна той от известно време насам. Джизъса е известен с това, че често надува коремите на жените, с които е. Благо е баща на четири деца от три различни жени към момента, пише "Бълария Днес".

"Не, не съм готова за дете и не искам на този етап", отговаря прямо брюнетката на въпрос на свой последовател в инстаграм за това дали иска да роди от Благой. Джизъса навърши 44 години в края на миналата година, докато гаджето му Мария-Луиза е на 26. Сега тя не мисли за бременност, а е насочила вниманието си към дизайнерството. Чаровницата притежава свой собствен бранд и онлайн магазин за дрехи, който постоянно развива.

Двойката обяви връзката си публично през лятото на 2025 г. В скорошни интервюта двамата споделят, че са много щастливи и дори обмислят съвместно бъдеще в Дубай, където Мария-Луиза планира да развива бизнеса си. Иначе тя е родом от малкото градче Хаджидимово, разположено по долината на река Места в близост до границата с Гърция. Мария-Луиза често подчертава в публикациите си, че дисциплината и амбицията й са се зародили още в младежките години, прекарани в родния край.

Запрянова е голяма почитателка на различни интервенции и процедури за разкрасяване. Тези дни любимият й Благой също посети клиника по ринопластика в турския мегаполис Истанбул и похвали местен доктор, който е „ремонтирал“ носа му.

„Заради травмите във футбола имах 2 счупвания на носа и преградата беше много изкривена, но благодарения на него и неговата клиника вече мога да дишам спокойно и без проблем“, сподели Джизъса. Той не е прекъсвал отношения с децата си Йоана (родена през 2010 г.) и Давид (2013 г.). Тяхна майка е бившата гимнастичка Христина Витанова.

Благой и Христина имаха дългогодишна, бурна връзка, белязана от няколко раздели, преди окончателно да сложат край на отношенията си. Децата живеят с майка си, но тя често ги пуска при своя татко.

Елай (2016 г.) е синът на Благо от руската танцьорка и модел Есмер Омерова. Двамата сключиха брак в Русия, но се разведоха скоpo след раждането на детето. Според публикации след развода Благой има труд-НОСТИ с виждането на наследника си поради обтегнатите отношения с майката.

Плеймейтката Златка Райкова роди през септември 2019 г. последния наследник засега на Джизъса, носещ неговото име. Въпреки че връзката им приключи през 2022 г., Георгиев често споделя снимки с Благой-младши.

В интервюта бившият футболист споделя, че е "най-щастливият баща на света" и че децата му са смисълът на неговия живот. Той признава, че съжалява за моментите, в които е бил далеч от тях заради кариерата си в чужбина, но сега се стреми да компенсира това време. По отношение на възпитанието им той държи те да бъдат вярващи и добри хора, точно както е той самият. Наскоро футболистът дори изрази желание за пето дете, заявявайки, че обича голямото семейство.