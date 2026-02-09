И Зуека с роля във филма за Стоичков! Комикът се връща на екран

„Πътувах 500 км с жена ми Ани, за да участвам в епизод, който ще се е свързан с голямата ни звезда на родния футбол Христо Стоичков."

Това признава актьорът и вече художник Васил Василев-Зуека от Испания. Години след като емигрира от страната и се отказа от актьорската професия, Зуека е напът отново да се върне в нея. Със сигурност той ще влезе в биографичния филм за Христо Стоичков. Зуека вече взе участие като гост в журито, което ще реши кой точно да изиграе главната роля в лентата, пише "България Днес".

"Не ми се иска да влизам в подробности, не е и нужно. Каквото стане, ще видят зрителите“, казва Зуека, без да дава категорични отговори каква ще е точно ролята му във филма за Стоичков. Кастингът се провеждаше в Барселона и стана ясно, че той е пътувал повече от 500 километра с жена си Ани, за да стане свидетел на шоуто.

"Екипът е прекрасен, хората снимат изключително добре и режисьорът Мартин Макариев е много талантлив", казва сегашният художник.

„Не ми липсва актьорството, предпочитам да си рисувам картините и да ги продавам. А тук в Испания е моят рай", казва Зуека.

Последният филм на голям екран, в който той се снима, бе „Ятаган" през 2020 година. Тогава влезе в комедийната роля в образа на Свилен Иванов. Година след това се снима и в късометражния филм на дъщеря си Девина Василева "Хлад" 2021 г. На малък екран той участва в сериала „Полицаите от края на града" през 2018 г., където влезе в ролята на инспектор Гого.

Познанството на Ицо и Васил датира още от 90-те години, когато Зуека беше част от култовото предаване „Ку-ку", а по-късно и "Хъшове". Христо Стоичков в пика на своята кариера често гостуваше в тези предавания и участваше в техни скечове, което постави началото на техните приятелски отношения.

През годините пътищата им се засичаха многократно - Камата е гостувал в почти всички проекти, в които Зуека е бил водещ - от „Господари на ефира" до „Като две капки вода", където Стоичков винаги е демонстрирал отлично чувство за хумор и близост с актьора.

Зуека често е споделял в интервюта, че за него Христо Стоичков е не само световна легенда, но и човек с огромно сърце, който не е забравил откъде е тръгнал. И не случайно през ноември 2025 г. двамата индиректно си партнираха в благотворително наддаване, където бяха изложени фланелка на Стоичков и картина на Зуека.