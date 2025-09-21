Лили Естер от „Ергенът” спи с жени

Лили Естер е най-екзотичната участничка в „Ергенът: Любов в рая”, а е и сред най-обсъжданите. Родена в България, но с етиопски и нигерийски корени, тя е професионална танцьорка и модел, чиято визия трудно остава незабелязана. Самочувствието и директният й начин на изразяване я правят една от най-запомнящите се личности в шоуто.

Близки до мулатката издават, че тя изобщо не е в предаването, за да си търси мъж. Говори се, че всъщност тъмнокожата дама предпочита жени за интимни партньорки. Досега Лили не е проявила особен интерес към някой участниците и това само потвърждава слуховете. Според запознати тя е влязла в телевизионния формат не за да намери любовта на живота си, а за реклама и за ефирно време.

Сексуална ориентация на Естер не е била обект на дискусии, макар че някои вече коментираха, че има по-мъжко излъчване. Мулатката обаче се оказа във вихъра на друга буря. Докторът Пенко Обретенов си позволи подмятания по неин адрес, които предизвикаха обвинения в расизъм. Въпреки това, в един от последните епизоди Естер реши да го дари с роза – ход, който обърка всички, включително и самия Пенко. Последвалият разговор пред камерите с редактора го постави в неловка ситуация, а накрая той призна, че съжалява за думите си към Естер.

В този момент Лили получи изненадваща подкрепа и от фолк идола Азис, който без да се замисля, застана зад нея с думите си: „Аз не те познавам! Но мога да те обичам! Аз нямам никакво, ама никакво образование. Имам незавършен четвърти клас. Не съм изхвърлил на боклука един чувал с пари и надежди на родителите си с обещанието да стана „доктор”! Но знам, че за да си човек не е необходимо да си боядисам брадата и да гледам с овчи поглед в хетеро предаване за любов по телевизията. Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам! Аз съм ти и ти си аз!”

Думите на Азис, който обича да е „на всяка манджа мерудия”, предизвикаха вълна от емоции сред феновете и подкрепа.

Лили казва за себе си, че носи много рани от миналото - израснала е в нестабилна среда, научила се е да разчита единствено на себе си. Любовните разочарования са я направили цинична – тя вижда любовта не като приказка, а като временна сделка: „лична изгода, докато не си омръзнем”.

Комбинацията от екзотична визия, сложен характер и пиперлив език превърнаха Естер в една от най-обсъжданите участнички във формата. За някои е вдъхновение, за други – провокация, за трети – поредната „измислена инфлуенсърка”. Със сигурност мулатката няма да си тръгне с мъж от шоуто, понеже предпочита жени, но пък гарантирано след края на предаването ще има повече последователи в инстаграм. Тя самата признава, че е заминала за остров Родос, за да бъде гледана, коментирана и запомнена, така че плановете й вървят според очакванията й.