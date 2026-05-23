Лили Иванова сияе с кристали в Париж

Лили Иванова носи кристали в Париж. Звездата пристигна във френската столица с полет от София.

Гранддама

Гранддамата на музиката бе облечена със стилна дизайнерска блуза в бяло, обсипана с кристали, наподобяващи шевици. Носеше и дънки, на чиято обърната част от крачолите също имаше цял куп кристали, дело на прочута фирма.

До Париж Лили бе закарана от националния авиопревозвач. Примата си направи снимки за спомен с екипажа на самолета. Самата тя благодари на пилотите и стюардесите и пожела на хората от цялата авиокомпания „здраве, щастие и много успехи“.

Навръх 24 май Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в парижката зала „Олимпия“. Първият бе през 2009 г. Тя и екипът ѝ бяха настанени в хотел, където специално ги поздравиха. Там обаче обръщението бе с „г-жа Петрова“. Всъщност няма объркване, защото трите имена на певицата са Лиляна Иванова Петрова, пише "Телеграф".

Олимпия

Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят, лично е написал анонса за събитието:

„Лили Иванова е най-великата фигура в българската популярна музика. Повече от 65 години тя въплъщава страстта и превъзходството на един изключителен артист. Истинска жива легенда, тя е изнесла над 10 000 концерта и е записала над 600 песни, издавайки над 40 самостоятелни албума, повечето от които платинени.

Нейният уникален глас – едновременно мощен и чувствителен – надхвърля жанровете: поп, шансон и джаз. Символ на елегантност и артистично постоянство, Лили Иванова остава въплъщение на душата на българската музика.“