Бивши участнички разнищиха драматичния финал на "Ергенът 5": Елеонора не е истински влюбена в Крис

Людмила, Виктория, Силвия и Анна-Мария с коментар за годежа на сезона: Той е влюбен, но тя играе роля

Годежът на Кристиан Генчев и Елеонора Кабакчиева взриви мрежата след последния епизод на "Ергенът". Двамата се сгодиха и обявиха, че мислят за сватба, но бивши ергенки са категорични - Елеонора не е истински влюбена.

Финалът на петия сезон на "Ергенът" предизвика бурни реакции не само сред зрителите, но и сред бивши участнички от риалитито. В специален разговор след последния епизод Людмила Костадинова от сезон 1, Виктория Асенова от сезон 3, както и Силвия Кирова и Анна-Мария Граченова от сезон 4 направиха подробен обзор на случилото се в романтичното шоу. Общото мнение около масата беше повече от категорично - никоя от тях не е убедена, че Елеонора наистина е влюбена в Крис.

Най-коментираният момент от финала безспорно беше предложението за брак, което Крис направи по време на романтичното им пътуване в Бали. Макар сцената да изглежда като холивудска приказка - с цветя, гледки и камери навсякъде - бившите ергенки останаха скептични.

"Според мен Елеонора успя да покаже колко добра актриса е всъщност", коментира Анна-Мария в разговора. Другите веднага я подкрепиха, а Виктория Асенова дори отсече: "За мен това е чист пиар от страна на Елеонора."

Момичетата са единодушни, че Крис изглежда като по-влюбената страна във връзката, но веднага след това идва и големият въпрос - дали чувствата на Елеонора са истински.

По време на финала стана ясно, че останалите двойки са се разделили

Съмненията им идват най-вече от реакцията й по време на предложението. "Как така беше толкова изненадана, при положение че имаше камери, микрофони, продукция?" Според тях сцената е изглеждала прекалено режисирана, а емоцията - неубедителна.

Въпреки критиките част от дамите признават, че все пак искат тази връзка да е истинска.

"Реално трябваше да има двойка. Не може пореден сезон да няма.", коментират те, припомняйки, че през годините повечето отношения от формата приключваха малко след финала.

Бившите ергенки не вярват, че Елеонора наистина е влюбена в Крис

Разговорът премина и през останалите двойки от сезона. Най-много критики отнесе операторът Георги Гатев, чието поведение към Румяна и Илиана беше определено като "абсолютно неадекватно". Бившите ергенки останаха потресени от репликите му по време на романтичните срещи. "Най-романтичното му изречение беше: "Айде тука да се целунем", шегуваха се те.

Не по-малко подигравки предизвика и включването на астрологични натални карти във финала.

"Това беше най-голямата тъпотия", отсече Анна-Мария. По думите им в по-старите сезони дори не са им позволявали да обсъждат зодии пред камерите, а сега продукцията е стигнала до разпечатани натални анализи за всяка двойка.

Едно обаче стана ясно - финалът на "Ергенът 5" може и да завърши с годеж, но дори хора от самия формат не са убедени, че приказката между Крис и Елеонора ще има щастлив край.