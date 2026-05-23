Диана Габровска на 40: Намерих свободата и вече живея по собствените си правила https://hotarena.net/laifstail/diana-gabrovska-na-40-namerih-svobodata-i-veche-zhiveya-po-sobstvenite-si-pravila HotArena.net

В момента изживявам най-хармоничния и спокоен период в живота си. Оставила съм излишния шум и фалша зад гърба си.

Така Диана Габровска описа пред „България Днес“ живота си в кратка равносметка само часове след като навърши 40 години. Първата официална българска порноактриса, която е на крачка от престижно международно признание в индустрията за филми за възрастни, не отбеляза шумно кръглата си годишнина.

„Сутринта на моя 40-и рожден ден започна по-различно от всяка друга. Когато отворих очи, първото, което усетих, не беше тежестта на годините, а една непозната досега, изключително приятна лекота. Първото ми кафе за деня имаше по-особен, по-зрял вкус – вкус на свобода. Докато го пиех, се загледах в огледалото и за първи път от много време насам видях жената пред себе си в пълната ѝ светлина – с гордо вдигната глава и без капчица съжаление“, разкри Габровска.

Припомняме, че дни преди местните избори през 2019 г. бяха разпространени нейни голи снимки, които компрометираха кандидатурата ѝ за кмет на родния Момин проход.

Диана е категорична, че ако някой преди години ѝ беше казал през какви обрати, бури и изпитания ще премине, едва ли би повярвала.

„Днес, когато правя своята равносметка, не бих променила нищо. Всяка битка, всеки хейт, всяко грешно решение и всяка моя лична победа ме изградиха като личност. Устоях на всичко и най-важното – останах вярна на себе си. На 40 години жената най-после спира да се вълнува от чуждото мнение и започва да живее изцяло по собствените си правила. При мен това се случи доста по-рано, но сега просто затвърждавам позициите си“, споделя тя.

Днес най-голямото щастие за Габровска е семейството. Тя предпочита уюта на дома и времето, прекарано с най-близките си хора.

„Да виждам децата си пораснали и щастливи, да усещам стабилната подкрепа на мъжа до себе си – това е моята истинска крепост. Когато имаш такъв тил у дома, целият свят отвън може да говори каквото си иска“, категорична е Диана.

Габровска посреща новото десетилетие с вълнение и амбиция.

„Не искам тези години да бъдат просто продължение на досегашния ми живот. Искам да бъдат едно напълно ново начало“, завършва тя.