Андреа в любовен подем: Показа новия си мъж (СНИМКИ)

Певицата се залюби с цигуларя Виктор Самсонов, секссимвол от "Екс фактор"

Нова любов разтуптя сърцето на Андреа! След дългогодишната си бурна връзка с боксьора Кубрат Пулев певицата отново сияе, а до нея вече стои друг мъж - красивият цигулар и музикант Виктор Самсонов.

Двамата за първи път се появиха официално като двойка по време на първата самостоятелна изложба на Андреа в началото на май - специална вечер, в която певицата показа свои картини, вдъхновени от различни емоционални периоди в живота й. По време на събитието екипът на "България Днес" забеляза, че Виктор не се отдели от ангелогласната дама нито за миг - усмихнат, внимателен и постоянно окуражаващ любимата си.

"Да, влюбена съм в живота. Влюбена съм в това, че оцелях", призна Андреа в подкаста на плеймейтката Нора Недкова същата вечер.

На въпрос на водещата как Виктор би описал русокосата си половинка само с три думи, той отвърна без колебание:

"Кралица. Войн. Артист".

Между двамата влюбени има силна близост и химия. Самият Самсонов призна, че зад образа на гласовитата певица се крие много дълбока личност:

"Андреа е много искрен, истински артист, емоционален и съдържателен човек".

Отношенията между певицата на хита "Неблагодарен" и музикантът са започнали, когато и двамата са преминавали през трудни моменти и взаимно са си помогнали да се изправят по-силни и да съхранят себе си.

Цигуларят участва в музикалното шоу "Екс фактор"

Красавецът не е непознат за българската публика. Зрителите помнят Виктор Самсонов от "Екс фактор" през 2014 година, когато той е едва 27-годишен. Животът му звучи като сценарий за филм - израснал в Южна Африка, където заминава на 9 години и пребивава в продължение на 13, живял е в Лондон, Китай и Банкок, завършил икономика, работил като модел и актьор. С визията и харизмата си Виктор се превърна в секссимвола на музикалното предаване, по когото всички дами точеха лиги. Още при първата си поява той успя да омагьоса журито, а най-вече Мария Илиева и Саня Армутлиева. След първото изпълнение на хубавеца Мария му прави забележка, че през цялото време е гледал само Саня, а той отвръща:

"Ако те погледна теб, ще си забравя текста".

Саня демонстративно се обръща с гръб, а Виктор веднага я прегръща и целува по бузата, което предизвиква бурни аплодисменти от публиката. Тогава Мария Илиева признава:

"Виждам харизма, интелигентност, сексапил, но пеенето ти не е за 4 пъти "да", давайки му единствения отказ за продължаване в предаването.

Макар Самсонов да отпада още на първия концерт на живо след тренировъчните лагери, зрителите дълго помнят красивия цигулар.

Преди да се залюби с цигуларя, голямата любов на Андреа бе боксьорът Кубрат Пулев. След повече от 12 години заедно, скандали, раздели и събирания двамата окончателно сложиха край на връзката си през 2020 г.

Певицата изживя раздялата много трудно, призна самата тя наскоро. За нея било огромно предизвикателство не само да ходи на участия, а въобще да се справя с ежедневието си.

"Човек, като е малко по-тъжен, понякога се излага. Трябва да сме искрени, това не трябва да се повтаря", коментира Андреа наскоро някои скандални нейни появи в мрежата в подкаста на приятеля си Венелин.

Изказването на певицата беше във връзка с клипчета от нейни участия през 2023 г., за които се коментираше, че е била подпийнала. Дали е било така, блондинката не каза. Иначе е очевидно, че във въпросните клипчета не изглежда да е била в топформа на тези участия - заваля думи, седи с разкрачени крака, явно забравила, че е с рокля, а с пеенето си едва ли е пожънала похвали.

Андреа и Кубрат Пулев се разделиха окончателно през май 2020 г. Тогава попфолк певицата обяви в социалните мрежи, че по време на връзката им любимият й си имал "сериозни гаджета", за които тя последно разбрала. Не мина много време след обвиненията на Андреа в изневяра и предателство стана ясно, че спортистът има нова жена до себе си. Вече се знае, че това е Розали. През 2022 г. Кубрат и Розали станаха родители на дъщеря, която кръстиха Христина, а през 2023 г. - на син Спартак.

"Беше ми трудно да функционирам изобщо като нормален човек... Пред семейството ми, родителите ми, приятелите ми - не исках да ме виждат такава, каквато ме виждаха. Но беше един път, който извървяхме, и вече не сме там", коментира Андреа периода, в който преодолявала раздялата с Кубрат Пулев. Днес тя му желае всичко най-хубаво. Не общуват често, но когато го правят, разговорите им са приятелски.

Андреа мина през доста перипетии и в професионален план, след като напусна "Пайнер" през 2015 г. На няколко пъти кариерата й беше в застой, за което са се коментирали различни причини. Една от тях, разбира се, е и емоционалното състояние на певицата след разлъката с Кубрат Пулев.

Към днешна дата обаче Андреа работи на пълни обороти, като се е фокусирала върху представянето си в попфолк жанра. Тя отчита като грешка това, че преди години го позагърбила за сметка на международните си проекти. Не се е отказала от тях, даже има предложение за нови такива от различни хитмейкъри. Андреа обаче държи да твори и попфолк. Последният й хит с Кости и Tzanca Uraganu "Топа, топа" стана световноизвестен. Парчето покори всички класации и стана изключително популярно в социалните мрежи. Така, че кариерата на Андреа пак е в подем. Дано и в любовта да й върви така, както и в кариерата.