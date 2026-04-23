Лили с тежка травма: Бяха нарочили баща ми за фашист… Бяха го били. Преди това – за комунист

„Никога няма да ме видите в политиката!“, категорично е заявявала Лили Иванова през годините и сега отново. В откровение от книгата на Георги Тошев – „Лили“, примата на българската естрада разкрива, че причината е дълбока лична травма, свързана с баща ѝ.

„След случаите с баща ми, когото нарочиха за фашист, а преди 9 септември – за комунист, това остана дълбока травма у мен. Затова винаги съм се държала далеч от политиката“, споделя тя пред автора, цитиран от Шоу Блиц.

Въпреки това певицата не се отказва от гражданската си позиция и гласува на почти всички избори. Тя редовно качва снимки от избирателните урни в деня на изборите.

Дни след последните избори Лили Иванова отбелязва своя 87-и рожден ден. И до днес тя доказва, че възрастта е само число – продължава активно да концертира, а на 24 май отново ще излезе на сцената на престижната зала „Олимпия“ в Париж.

Един от най-тежките спомени на певицата е свързан с баща ѝ Иван. След войната той е изпратен в затвора заради предприемаческата си дейност, а имуществото му е конфискувано.

„Бяха го нарочили за фашист… Бяха го били. Преди това – за комунист. Това ме промени завинаги“, разказва Лили.

Тя си спомня как като дете майка ѝ я завежда пред ареста, за да ѝ покаже къде е баща ѝ – сцена, която оставя траен отпечатък в живота ѝ.

Страхът от изоставяне се превръща в част от характера ѝ: „Всяка вечер го чаках да се върне. Тайно плачех, за да не разстройвам мама.“

Преживяното оформя силния и независим характер на Лили Иванова. Тя признава, че разчита единствено на себе си и трудно допуска хора близо до себе си.

„Когато изчерпя една връзка или ситуация, я прекратявам. Първа напускам. Не прощавам лъжата – най-вече към себе си“, казва тя.

Още от млада Лили Иванова показва бунтарски дух – като медицинска сестра в Кубрат тя шокира съгражданите си със стил и поведение, които не се вписват в тогавашните норми. Дори е публично порицана за външния си вид.

И днес живата легенда остава вярна на себе си и своята философия: „Ако нещо ви тежи – сменете го. Аз винаги съм успявала да си създам настроение, защото знам, че с песен е по-леко.“