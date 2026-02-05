Лили вбесила Пеко Таков, изневерила на сина му

Почина легендарният китарист Илия Караянев – Личо Стоунса, човекът, за когото Лили Иванова казваше, че е бил голямата ѝ любов. Виртуозният музикант си отиде на 76-годишна възраст, а кончината му отново разпали коментарите за една от най-обсъжданите любовни истории в българската естрада – романсът му с примата, започнал, докато тя все още е била омъжена за Янчо Таков, сина на БКП величието Пеко Таков, пише "Ретро".

Самият Личо Стоунса многократно е разказвал, че връзката му с Лили Иванова започва през 1973 г. и продължава три години – период, в който певицата официално все още е съпруга на Янчо Таков. Лили и Янчо сключват брак през 1971 г., а разводът им е финализиран едва през 1975 г., което означава, че поне две години любовта между примата и китариста се развива паралелно със семейния ѝ живот.

„Запознахме се през 1973 г. Тогава тя още беше омъжена за Янчо Таков. Разделихме се през април 1976 г.“, признава Личо Стоунса в интервюта през годините.

По онова време Илия Караянев вече е най-известният соло китарист в България. Роден е на 27 юли 1949 г. в Пловдив, започва да свири на китара едва на 14 години, вдъхновен от Ерик Клептън, Джими Хендрикс и The Shadows. През 70-те години става звезда именно в оркестъра на Лили Иванова – период, който съвпада и с най-близките им лични отношения.

Връзката им обаче е не просто любовна, а и политически неудобна. Самият Стоунса разказва, че Държавна сигурност се намесва директно, тъй като аферата компрометира семейството на Пеко Таков и брака на сина му Янчо.

„От ДС ме извикаха и ми предложиха сделка – да се разделя с Лили, а те да ми помогнат да замина на Запад. Казаха ми, че това е последният ми шанс“, признава китаристът.

Кулминацията на драмата идва по време на концерт в Сандански през 1976 г. По думите на Личо агенти на ДС го наблюдават и му поставят ултиматум раздялата да се случи същата вечер, публично и без възможност за обяснения.

„Казаха ми: „Тази вечер правиш скандала и се разделяте завинаги“. Изпочупих мебелите в стаята, но не съм я докосвал. Това беше задачата – да я отвратя от себе си.“

След скандала е отведен с белезници и се разминава само с акт за дребно хулиганство. Сделката е изпълнена – Личо получава възможност да напусне България, но губи жената, която до края на живота си нарича своята голяма любов.

„Срам ме е, че жертвах любовта си с Лили, за да сбъдна мечтата си да бъда свободен“, признава по-късно музикантът.

Лили Иванова никога публично не коментира отношенията си с Илия Караянев. След раздялата тя започва работа с оркестъра на Асен Гаргов, а Стоунса напуска страната. Първоначално заминава за Швеция, където остава близо десет години, свири по фериботи и в различни оркестри в Германия и Норвегия. През 1996 г. преживява тежка катастрофа, след която по чудо остава жив. По-късно се завръща в България и създава последния си проект – „Licho Stones Band“, заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

За разлика от Лили Иванова, която има поредица от сериозни връзки и бракове, Личо Стоунса така и не създава семейство. Няма деца и никога не се жени.

„След Лили не съм обичал жена по същия начин. Може да съм имал връзки, но истинската любов беше тя“, казва китаристът.

Първият съпруг на Лили Иванова е д-р Георги Павлов. Двамата се запознават в края на 50-те години в болницата в Кубрат, където бъдещата изпълнителка работи като медицинска сестра. Д-р Павлов пък е разпределен там като студент, току-що завършил медицина. Бракът им трае едва две години. В биографичната си книга певицата описва съвместния им живот като „ад“. Причината била свекърва ѝ, която я тормозела и непрекъснато ѝ подмятала, че не е достойна за сина ѝ.

Вторият ѝ мъж е пианистът Иван Пеев – човекът, когото Лили твърди, че е обичала истински. Баща му е професор по солфеж в Консерваторията, майка му е цигуларка. Той е изтънчен и образован, обаятелен и талантлив. Лили го чува как свири на пианото и онемява. Веднага стават любовници. „Всички мъже сравнявам с Ванко, той беше аристократ“, пише естрадната прима в биографичната си книга „Истината“. Той почина през ноември 2018 г. Тогава примата публикува тяхна обща снимка, към която написа: „Почивай в мир, Ванко!“.

Лили все още е омъжена за Иван Пеев, когато започва светска свалка с Янчо Таков на парти в апартамента му на „Оборище“ 33 – в кооперацията, която ще стане нейно убежище, неин уют и бастион, се разказва в книгата „Лили“. По-късно ще отрече, че е била влюбена в него. Но не слуша Ванга, която я предупреждава да не се омъжва за сина на партийния функционер Пеко Таков. Кумата Людмила Живкова забравя букета за венчавката, а месеци след сватбата Янчо, който вече е завършил архитектура, отива войник. След казармата той възстановява навиците си на бохем и плейбой. „Винаги е имала свой живот, невъзможен за споделяне с другите“, казва преди години той. Много отдавна Таков не е коментирал краткото си съжителство с Лили, за което и двамата не искат да си спомнят.

Личо Стоунса е следващият мъж в сърцето ѝ. А след раздялата ѝ с българския Джими Хендрикс следват 16-те години с Асен Гаргов – автора на хитовете ѝ „Детелини“, „От любов да умра“, „Целувай ме“. Той казва, че певицата с времето ставала все по-дребнава, вечно мислела за пари и не търпяла критики. Гаргов я изоставя заради друга, а тя не му прощава до последния му дъх на 7 август 2017 г.

Следващата ѝ връзка е със 17 години по-младия от нея Чочо Владовски. Той вече е изпял „Богатство“ и „Моят град“, фронтмен е на „Тангра“, но до този момент не са общували. Според един от музикантите ѝ Чочо остава да спи при Лили още във вечерта на първото му гостуване в дома ѝ. Тя винаги казва много ласкави думи за Владовски, но и той – като предишните ѝ мъже – е пленник на алкохола. Музикантът си отиде от този свят през 2006 г.