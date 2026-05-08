Лятна музикална битка: Софи и Преслава в дуел с дуети

Софи Маринова и Преслава се надпреварват с дуети за хита на лятото

Софи Маринова и Преслава пуснаха почти по едно и също време силни дуетни проекти, а феновете с интерес следят неофициалния музикален двубой – коя песен ще се превърне в хит на лятото.

Само дни след като представи самостоятелната си песен „Машала“, Софи Маринова изненада почитателите си с дует с Емилия – „Живот“. Малко след това Преслава отговори с цели два нови проекта – фолклорното „Изгряло е“ със сестри Колеви и цветния анимационен дует „Хващаме бас“ с Галена.

Софи Маринова и Емилия – „Живот“

Емилия и Софи Маринова представиха първия си съвместен проект, озаглавен „Живот“. Песента носи силен биографичен заряд, който личи както в текста, така и във въздействащия видеоклип.

Текстът е дело на Емилия и Саша Сандра, музиката е създадена от Ави Бенеди и Алекс Бараев, а аранжиментът е поверен на Ави Бенеди. Режисьор и сценарист на клипа е Людмил Иларионов – Люси, с оператори Георги Марков и Христо Спиридонов.

Преслава и Галена – „Хващаме бас“

Преслава и Галена поднесоха голяма изненада на почитателите си с новия дуетен сингъл „Хващаме бас“. Видеоклипът впечатлява с много цветно настроение и анимационни сцени.

Песента е по музика на Преслава, Галена и Даниел Ганев, който е автор и на аранжимента. Текстът е написан от двете певици в съавторство с Анастасия Мавродиева. Режисьор на клипа е Виктор Антонов – Рик, оператор е Орлин Руевски.

Сестри Колеви – „Изгряло е“

Сестри Колеви представиха и фолклорния проект „Изгряло е“, посветен на тяхната майка Янка.

„Тази песен носи в себе си не само красотата на фолклора, но и едно име, което за нас е много специално – Янка. С нея искаме да поздравим нашата майка – човекът, от когото сме получили най-ценното: любовта към музиката, усещането за песента и таланта, който носим в себе си“, споделиха изпълнителките.

Музиката и текстът са на Богдана Петрова, а аранжиментът е на Християн Запрянов. Видеоклипът е дело на режисьора Людмил Иларионов и оператора Иван Иванов.

Лятната музикална битка започна – остава да видим кой дует ще спечели сърцата на публиката.