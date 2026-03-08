Люба Кулезич хвърли бомбата: Бойко Василев ме нападна грубо, едва не ме наби!

Бойко Василев е нападнал агресивно Люба Кулезич и за малко да я набие. Това разкри популярната журналистка в подкаста на Чефо, където гостува преди дни. Шокиращата случка се разиграла през 2009 г., когато Кулезич се кандидатира за директор на БНТ. Тогава всички допуснати от СЕМ в конкурса представиха концепциите си в тв студио пред зрителите. Припомняме, че тогава за началник на държавната медиа бе назначена Вяра Анкова.

След финала на предаването към Люба Кулезич се стрелнал бесен Бойко Василев. Водещият на „Панорама” почти я сграбчил и започнал да й държи сметка за изречените думи. „Едва не ме наби! Крещеше срещу мен: „Какво си позволяваш?” Направо не можех да го позная. Навярно и самия той не си спомня тази ситуация, беше под силен афект”, разказа Люба Кулезич.

„Иначе, нали, той е много благовъзпитан, владее 7 или 8 езика, не знам вече колко точно. Той за мен е като манекен на конформизма в телевизиите”, поряза го бившата кинокритичка, която води предаването си „Честно казано” всяка седмица в ефира на „Евроком”. Тя призна, че за нищо на света не би се върнала в някоя от големите частни телевизии, където преди това работеше. Интересно би й било обаче да е в БНТ, но ако я уравлява. „Там биха могли да се правят страхотни неща, ако има свобода. Мъчно ми е, че обществената ни телевизия е докарана до такова плачевно състояние”, поясни Люба. Сред другите й разочарования от националната медиа е и някогашното й протеже Георги Любенов, когото навремето тя взе от радиото и го направи водещ на кинопредаването „24 квадрата”.

Кулезич разкри и че знае защо е уволнена от Нова телевизия. Предаването й бе свалено през есента на 2015 г. въпреки колосалния си рейтинг. Според думите й, тя и Сашо Диков са махнати от телевизията по настояване на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров. Знаела го от известна дама, която била близка с тогавашната началничка на медиата Силва Зурлева, която преди 4 години загина при трагичен инцидент в къщата си в Ковачевица. „Зурлева казала на тази моя позната, няма да й казвам името засега: „Ох, толкова съм щастлива, че вече ги няма Люба Кулезич и Сашо Диков, за да не ми звъни всеки ден Цацаров по телефона”. Така че всъщност се оказа, че с колегата Диков сме уволнени от Цацаров”, разкри Люба.

Пред Чефо тя сподели, че преди няколко месеца е преживяла голяма лична загуба. През есента е починал съпруга й Владо, адвокат, за когото тя се омъжи преди 10 години. „Много ми е мъчно, трудно ми е сега, когато партньора ми го няма”, призна журналистката.