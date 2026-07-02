Любо Нейков стопи 10 кила, за да тича с внучето (СНИМКИ)

Любо Нейков видимо е решил да обърне нова страница в живота си. Папараците на „Ретро“ заснеха един от най-обичаните български актьори до сградата на Би Ти Ви, където бе сборният пункт с колегите му Роберт Янакиев и Луиза Григорова, преди да потеглят на поредната спирка от лятното си театрално турне.

Това, което направи най-силно впечатление на минувачите, беше визията на Нейков. „Отслабнал е поне с десет килограма“, коментира столичанин, разпознал големия актьор. Според хора от театралните среди той се е подложил на сериозна диета през последните месеци и продължава да работи върху формата си. Любо изглежда по-стегнат и уверен и очевидно се чувства по-добре в кожата си. Целта на строгия хранителен режим, на който се подложил, била главно здравословна – да държи холестерола и кръвното си в нормални граници, а също и да бъде във форма за големите събития, които предстоят за семейството му. Неговата племенница Инна, която актьорът обича като собствена дъщеря, наскоро се сгоди и чака първото си дете. Нейков ще бъде този, който ще я отведе до олтара и иска да изглежда спретнат в сватбения костюм, а след това и да има достатъчно енергия, за да тича по бъдещото внуче.

Почитателите на актьора са единодушни, че промяната му отива, стига да не стига до крайности. В социалните мрежи вече се появиха сравнения с колегата му Краси Радков, който преди години свали рязко огромно количество килограми. Част от зрителите тогава коментираха, че освен теглото си Радков е загубил и част от типичното си излъчване. Именно затова феновете на Нейков се надяват той да намери златната среда между добрата форма и образа, който публиката познава от години.