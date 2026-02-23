Последни
Любов след „Ергенът“: Росица Костова вече не е сама!

Истинска романтична изненада поднесе Росица Костова на своите последователи.

Дни след Свети Валентин красавицата от миналия сезон на "Ергенът" официално показа, че има нов мъж до себе си. На изпълнени с любов кадри от САЩ тя написа лаконично, но повече от ясно: „Моят мъж".

Росица, която от години живее в Лос Анджелис, досега държеше личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Затова появата на тайнствения висок брюнет с брада предизвика истински фурор. Двамата изглеждат щастливи, докато празнуват Деня на влюбените сред палми и красиви заливи на брега на Тихия океан.

Любовният път на Роси определено прилича на сериал. В последния сезон на „Ергенът" тя стигна до самия финал с Васил Пенев, но не успя да си тръгне с пръстен. Въпреки че спечели симпатиите на зрителите със своята естественост, откровеност и чар, любовта тогава й се изплъзна, пише "България Днес".

Росица обаче не спря да търси сродната си душа. Миналата есен лъчезарната дама участва и в американски любовен видеоформат, в който отново стигна до финал. Концепцията бе нестандартна - мъж избира между няколко дами, чувайки само гласовете им и любопитен факт за всяка. Именно там Роси направи едно от най-шокиращите си признания.

В представянето си тя заяви, че е била на среща с Андрю Тейт и брат му Тристан Тейт - имена, които често попадат в международните медии заради противоречивите си изказвания и демонстративния си начин на живот. По думите й срещата се е случила в Лос Анджелис по покана на приятелка. Била двойна среща, организирана спонтанно. Росица признава, че вечерта била интересна, но и леко абсурдна - братята закъснели значително, а поведението на Андрю на моменти било арогантно. Все пак тя подчертава, че всичко останало било просто „забавна история". Въпреки силното си участие и яркото присъствие българката отново остана втора във финала на американския формат, но, както изглежда, съдбата е подготвила нещо романтично за нея.

След всички телевизионни обрати и шумни истории, днес Росица сияе до новия си любим. Тя все още пази в тайна неговото име и произход - феновете могат само да гадаят дали е българин или американец. Ясно е обаче, че връзката не е мимолетна, щом дългокраката девойка реши да го покаже публично.

Предстои й и рожден ден, който ще празнува на пътешествие в Лондон с най-близките си хора. Тази година празникът на ергенката ще бъде още по-специален, защото в живота на хубавицата има и нова любов.

 

