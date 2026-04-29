Любовни авантюри вместо манджи в "Хелс китчън"! Вижте бившата на Събков, която замени с Трифонова

Трифонова и Събков заплетоха любовен многоъгълник в настоящия сезон на "Хелс китчън".

Блондинката Деси от Поморие заряза публично в ефир бащата на двете си деца, за да се залюби в кулинарното предаване с пловдивчанина Илиян. Двамата започнаха с леки флиртове, но постепенно отношенията им преминаха към натискане, целувки с език и спане в едно и също легло. Поведението им предизвика вълна от негодувание от страна на зрителите и се наложи досегашната й половинка - ирландецът Елвин, да влезе в "Хелс китчън" и да я попита какво се случва. Деси набързо му би шута в ефир и категорично заяви, че не иска повече да е с него.

Деси и Илиян не крият любовта си

Готвачите се залюбиха край котлоните

Проверка на "България Днес" показа, че Събков също е бил обвързан, но избира любовта на готвачката. При влизането в кулинарното предаване пловдивчанинът има снимки в социалните мрежи заедно с едногърда мадама, която е негова половинка. Двамата пътуват за екзотична ваканция до Тайланд и споделят влюбени кадри от азиатската държава. С началото на греховната авантюра с Трифонова снимките от профила на Събков мистериозно изчезват и се появяват кадри с новата му възлюбена. Дали Илиян е зарязал едрогърдата мадама, или тя е решила да приключи отношенията си с него, историята мълчи.

Събков с бившата си

"Нашите проблеми започнаха след появата на децата. Този човек не иска да поеме никаква отговорност в отглеждането на децата. Да прекарва време с тях", заяви зад камера Трифонова.

"Казах всичко, знаеш какво ни е положението. Не може да продължаваме така. Обсъждали сме го това много пъти. Преди да вляза тук, не сме говорили с дни", каза готвачката на бащата на децата си по време на гостуването му в предаването.

"Аз те обичам", изстреля й Елвин.

"Знаеш, че когато сме вкъщи, не сме като семейство. Просто като двама души, които живеят заедно. Колко пъти те молих да се промениш, а ти не правиш нищо", добави Трифонова.

Трифонова и Елвин, когато бяха заедно

Сълзите тръгнаха от очите на кулинарката и тя направи тежко признание: "Пие много и прави глупости. Чувствам се несигурна. Не мога повече. Чувствам се недооценена, като даденост. Не заслужавам такова отношение. Решихме да бъдем заедно заради децата, всеки ден се караме пред децата. Исках да ни се получи. От сутринта започваме с негативна енергия. Нямаме какво да си кажем. Не получавам подкрепа в битовизмите. Моля се за кино или ресторант да излезем. Покрай Събков се чувствам по-желана, защото той постоянно прави жестове и коментари. Смятам, че всяка жена би се радвала на такова отношение".

Елвин разкри, че ще си търси жилище и ще остане да живее в България, за да е близо до децата си.

А готвачът не скри, че изпитва вина за случващото се: "Просто ми е тъпо. Съвестно ми е. Най-вече ми е тъпо за това, че е семейна. Защото не съм разбивач на семейства". Въпреки това Събков призна, че не може да контролира чувствата си: "Последиците ще са сериозни. Наистина много, но трябваше да мисля за това в началото. Аз съм си виновен за каквото и да е било. Сърцето ми вече е дадено и не може да бъде спряно по някакъв начин".

Влюбените кулинари вече са извън предаването, тъй като снимките на сезона са приключили и със снимки и видеа потвърждават, че отношенията им продължават и в реалния свят.

Родителите на Трифонова - Христо и Корнелия, които преди години участваха в "Биг брадър фемили", са били наясно с проблемите на дъщеря им с Елвин, но засега няма информация дали са приели новия зет.

Годежи, раздели и лесбийки в "Кухнята на ада"

Зрители негодуват, че през последните години "Кухнята на ада", както е българското име на предаването, се е превърнало от кулинарно в любовно риалити.

Причината е, че през сезоните винаги има романтичен сюжет и участници се гаджосват.

Една от най-симпатичните тв двойки - Симона и Митко, се сгодиха в "Хелс китчън", но впоследствие се разделиха. През месец май 2024 г. шеф Ангелов отпрати Димитър Красенов от риалити формата на крачка от финала. Преди да свали куртката, водещият го попита какво би избрал - наградата от 100 000 лв. или любовта на Симона. Тогава синеокият симпатяга мигновено изстреля, без да се замисля, любовта на Мони Бонбони, както стана известна култовата брюнетка. Наред с това двамата се сгодиха по-рано в ефир, като Димитър падна на колене и предложи брак на своята избраница, последван от утвърдителен отговор и романтична целувка пред камерите. Но малко след това отношенията между двамата в живия живот навън се влошили и всеки поел по своя път, като близки до двойката издават, че инициатор на раздялата била Симона.

Димитър предложи брак на Симона в предаването

В същия сезон любов пламва и между Славейко и Полина, но чувствата си разкриват едва след като напускат предаването.

Победител в шестия сезон става Лъчезар Чотник, но освен 100 000 лева получава и гадже - Камелия, която отпада преди него от кулинарната битка грабва сърцето му и до ден днешен са заедно.

Врачанката Цвети и италианецът Патрицио участваха в различни сезони на риалитито, но готвачът й предложи брак по време на един от епизодите, в който той готвеше. Впоследствие настъпи една от най-драматичните раздели в родния шоубизнес. Цвети отправи тежки обвинения към бившия си партньор, твърдейки, че след като е продал италианския си ресторант, е започнал да злоупотребява с алкохол и наркотици и й е посягал. От своя страна Патрицио категорично отрече обвиненията, обвини я в изневери, след като си сложила силиконови гърди, и заяви, че разполага с негативен тест за наркотици като доказателство.

Цвети и Патрицио се разделиха със скандал

Марина и Шкодров също започнаха романса си пред очите на шеф Ангелов. "Може аз да не съм спечелила, но с Шкодров спечелихме най-много от цялото предаване, защото сме заедно и ще продължаваме да бъдем заедно", сподели блондинката и призна, че двамата живеят заедно във Велико Търново.

В "Хелс китчън" имаше и женска авантюра. Лесбийката Тоника имаше физически отношения с Виктория, като по това време и двете бяха обвързани. А Виктория дори получи предложение за брак от приятеля си в един от епизодите, като по това време вече спеше в едно легло с Тоника.

Тоника и Виктория завъртяха авантюра