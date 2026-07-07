Маги Сидерова: Мацките излизат с мъж, ако им пусне пари по Револют

Маги Сидерова е родена на 17 септември 1974 г. в София. За пръв път се качва на модния подиум през 1990 г. и през годините е едно от най-разпознаваемите модни лица на прехода.

Носителка е на титлата „Мисис България 2003“. През годините е била телевизионна водеща на предаванията „Салонът“, „Нещо свежо“, „Къщата на парите“, панелист в „На кафе“ по Нова тв, участник в риалити формата „ВИП Брадър 2007“ и директор „Продукция“ на здравния телевизионен канал „Здраве ТВ“.

От първия си съпруг Борислав Желязков – Манекена има син. От 2017 г. е омъжена за Георги Сидеров, чиято фамилия носи днес.

Последните години е посветена на фитнеса, здравословния начин на живот и изготвянето на хранителни и тренировъчни режими за своите почитатели и последователи.

– Здравейте, Маги. Какво мислите за обществените дискусии да се забранят естетичните процедури за момичета под 18 г. освен по медицински причини и по необходимост, като при травми от катастрофи?

– Аз винаги казвам, че съм изключително благодарна на Господ заради факта, че нямам момиче, защото според мен е много трудно в днешно време да обясниш на един млад човек, че това общоприето красиво е фалшиво и ненужно, неправилно и изкривено. Момичетата днес масово изглеждат еднакви, което е плашещо. Те губят уникалността си, красотата си, нежността си в името на тези изкуствени стандарти за красота.

Аз в никакъв случай не отричам естетичната и пластичната хирургия. Дори смятам, че жените на моята възраст сме облагодетелствани, защото можем да се възползваме от нея, но не подкрепям това да се случва на млади момичета и жени до 35-годишна възраст. Няма по-голяма красота от младостта. Едно 24-годишно момиче е ботоксирано и няма кой да му каже, че с поставянето на ботокс на всеки 6 месеца рискува с времето мускулите му да атрофират и клепачите да падат над очите. Това е процедура за жени, които са над 40 години, за да си помогнат да забавят стареенето.

В момента обаче има една тенденция, която малко ме обнадеждава.

– Каква е тя?

– Момичетата започнаха да махат филтри и да се чистят от ботокс. Дългите нокти започват да се скъсяват. Рускините у нас започнаха да налагат този стандарт на чистото, на нежното, на естественото. Това е новото течение, но пак ще ни трябва време, докато го смелим.

Аз съм от поколението, което не беше повлечено по тази мода и нямаше кой да ни прави да бъдем еднакви. Затова казвам, че ние сме най-запомнящото се последно поколение от модели, запазило своята идентичност.

– Наскоро беше истинско удоволствие да ви гледам отново на модния подиум на ревюто на Жоро Пентаграма – всичките хубавици от 90-те години на миналия век.

– Нали? И се вижда, че ние все още сме съвсем различни. Аз ползвам активно социалните мрежи и често ми се случва да бъркам някои от новите популярни момичета, модели и инфлуенсъри, защото са с еднакви лица.

– Как ще коментирате натиска на индустрията върху поколението на 50 и кусур годишните да сме вечно млади? Малцина хубавици от Холивуд събраха смелостта да поемат по пътя на бунтарката Бриджит Бардо, която каза: „Ще остарявам естествено“. Джулия Робъртс и други я последваха...

– Аз не съм от бунтарките, които няма да си защитят красотата, докато могат. Ще се боря за нея, докато съм здрава и докато Господ ми е дал тази възможност под формата на готин начин и класен лайфстайл.

Това е грижа за тялото, което включва добър хранителен режим, нормална доза сън, аз алкохол не пия и спортът за мен е на първо място. Разумната грижа отлага стареенето и го прави много рядко.

Наскоро, като видях всичките модели от моята генерация, изпитах такова удоволствие да ги огледам на подиума – момичета над 50 години, но се вижда, че всяка се грижи за себе си и никак не изглеждахме зле. Даже показахме, че този начин на живот и това, че искаме да съхраним красотата си, но не на всяка цена, ни прави щастливи и се чувстваме добре в кожите си.

– А не смятате ли, че инстаграмските филтри правят момичетата да изглеждат толкова еднакви? Някои от тях нямат корекции, но не се приемат в естествения си вид и постоянно обработват снимките си...

– Така е, това е едно приложение и младите момичета го ползват на максимум и напълно се видоизменят. И ми се случва да срещна някого на улицата и да не го разпозная, защото той е пластмасов в инстаграм, а в реалността си е нормален човек.

Това е леко психично отклонение, което не е заболяване, но е повличане в перфектността и желанието да изглеждаш съвършен.

– Как ще се отрази това на психиката на цяло едно младо поколение след 10-20 г., което не може да понесе собственото си отражение в огледалото?

– Прави най-голямо впечатление, че тези млади хора живеят с тази втора реалност в инстаграм и това не ги притеснява. Те са едни други в инстаграм, а в реалността – други.

Аз не съм психолог, но това е реален проблем и той съществува. Защото не е нормално човек да има две самоличности – една реална и една виртуална, изкуствена. Това е смяна на физиономиите и уеднаквяване на младите с едно лице на всички от програмата FaceApp.

– В нашата младост красотата се оценяваше на живо, чаровниците влюбваха в себе си. Къде днес изчезна харизмата, изяде я перфектността ли?

– Харизмата я няма от доста години насам, защото всичко се превърна в една голяма сметка – брак по сметка, връзка по сметка, приятелство по сметка.

Жените станаха леснодостъпни, не всички, но голяма част от младото поколение. Загуби се и флиртът, интригата, свалката. Жените загубиха желанието да карат един мъж да ги желае, загубиха идентичността, която ги правеше различни и неповторими.

Жените станаха лесни, а трябва да са леко дръпнати, ние в миналото се надувахме, правехме крачки назад. Той те гони, търси те, иска те. А сега всичко се случва в интернет. И жените излизат само ако той им револютне еди-колко си пари по сметката.

– Мъжете револютват пари за среща?

– Абсолютно да! Въпреки че съм жена на 50 г., аз общувам с много млади хора и съм в такива среди, от които черпя информация. И често пъти като чуя нещо, оставам с широко отворени очи и замълчавам, защото оставам потресена. Днешното време е много далеч от нашето време.

– А как се промениха мъжете?

– Те вече не са мъжкари, не знаят как да свалят жена, те седят и чакат тя да отиде да ги заприказва. Мъжете са изключително пасивни, безлични, нямат онзи висок тестостерон, който ги кара да бъдат водещи, доминиращи.

Той сяда на бара, поръчва алкохол и чака девойките да го заобиколят. И жените ловуват. В днешно време всичко е много лесно и много достъпно.

Двата пола нямат комуникация, нямат изразни средства, с които да боравят. Репликите им са много кратки, пошли, елементарни.

Интервю на "България Днес"