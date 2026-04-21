Марая по-красива и от майка си: Дъщерята на Мария впечатлява с красота и успехи

Дъщерята на попфолк звездата Мария – Марая – завършва тази година Англо-американското училище в София и вече е готова за следващата голяма крачка в живота си. Младата дама е приета в университет в Монако, където ще продължи образованието си.

Освен с академичните си успехи, Марая все по-силно привлича внимание и с визията си. Последните ѝ снимки от посещение в Монако предизвикаха вълна от реакции в социалните мрежи, където потребители не скриха възхищението си.

„Това Марая ли е?“, „Колко е пораснала!“ и „Изключително красива“ са само част от коментарите, които заляха профилите, в които се появиха кадрите.

Младата госпожица очевидно съчетава стил, интелект и увереност – качества, които я отличават още от ранна възраст. Наблюдатели отбелязват, че тя не само наследява красотата в семейството, но и надгражда с образование, култура и собствено излъчване.

В близкото ѝ обкръжение не крият, че зад впечатляващото ѝ развитие стоят години труд, дисциплина и целеустременост.

С поглед към Монако и новото начало, Марая вече прави уверена крачка към бъдеще, което обещава да бъде също толкова впечатляващо, колкото и пътят ѝ досега.