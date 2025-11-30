Мартин Елвиса иска дете от Йоана

Мартин Николов - Елвиса и любимата му Йоана Илиева се насладиха на романтична почивка в Париж, организирана по повод 21-вия рожден ден на младата хубавица. Риалити героите, познати от предишния сезон на „Ергенът”, споделиха, че градът на любовта е изумително красив през този сезон, но времето ги е изненадало неприятно – било е много студено и мрачно. „Париж е великолепен, но идвайте през топлите месеци”, съветват те, снимайки се плътно увити в палта и шалове, но с усмивки, които явно не са помрачени от хладния климат.

Връзката на Илиева и Елвиса съвсем не е студена като времето в Париж, дори напротив - тя отново пламна с нова сила. Според техни близки двамата дори планират следваща крачка, а именно да имат дете.

Те твърдят, че са възродили любовта си около 6 месеца след края на „Ергенът”. В шоуто Мартин се залюби с Даниела Рупецова, но отношенията им след предаването бързо се развалиха, а пътищата им се разделиха завинаги. След финала на риалити формата Николов постепенно се върна към старата си и добре позната любов – Йоана. Той вече е на 40, а тя току-що стана на 21, но въпреки голямата разлика, връзката им изглежда необяснимо устойчива.

Интимните отношения между двамата започват много по-рано – когато тя е ученичка в 12 клас, а той вече е на прага на четиридесетте. Мартин дори присъства на абитуриентския й бал. Разликата във възрастта никога не ги е притеснявала. Още тогава Йоана започва да оформя визията, която днес привлича вниманието в социалните мрежи. Тя прави първите си корекции по лицето преди да навърши 18 - устни, скули, брадичка. След като става пълнолетна, решава да увеличи и бюста си със силиконови импланти – операция, финансирана от Мартин. За тази естетична промяна той плаща над 10 000 лева. Йоана откровено признава, че не е лишена от скъпи подаръци от негова страна, но категорично отхвърля слуховете, че той я издържа. Според думите й, докато все още следва в Нов български университет, финансовата подкрепа идва основно от родителите й.

Бащата на Йоана - Станислав Илиев, по-известен като Финдо от „Сървайвър” и „ВИП Брадър”, също е интересна фигура в тази история. Той от години е разделен с майката на Йоана. Въпреки всичко застава зад връзката на дъщеря си с Мартин, макар че двамата мъже са почти връстници. За Финдо това никога не е било проблем - напротив, той подкрепя избора на дъщеря си и не се смущава от необичайната динамика на отношенията.

Миналото на Елвиса също добавя немалко пикантерия към цялата история. Илиева е споделяла, че връзката им започва още преди участието му в „Игри на волята”, когато за първи път излизат на кафе. В този период се случва и лекото застъпване с фолк певицата Емануела, с която той има дългогодишна любов. Това вбесява изпълнителката и тя избухва публично срещу него, обвинявайки го, че се среща с момичета на годините на дъщерите му. Тогава чалга звездата не пести нито нерви, нито думи, описвайки Мартин като мъж, който „на 40 се държи като хлапе на 18”, и заявява, че е „лош пример за обществото”. Тази нейна реакция всъщност окончателно слага край на отношенията им.

Йоана твърди, че никога не е общувала с Емануела и не желае да бъде замесвана в чужди драми. Младата жена се определя като човек, който се интересува от астрология – тя неведнъж е казвала, че Мартин е зодия Козирог и затова е инатлив, труден характер и човек, който рядко отстъпва. Самата тя е Стрелец с асцендент Рак - комбинация, която според нея обяснява както привличането, така и бурите между двамата. Преди да замине за Шри Ланка за „Ергенът”, Йоана се консултира с личната си астроложка, която я предупреждава, че февруари ще е месец на силни и разнообразни емоции. Наистина преживяванията й по време на формата го доказват напълно.

Що се отнася до Мартин, той от години е известен с това, че предпочита жени с характер и с форми. Сам признава, че моделските пропорции не го привличат: „Кльощавите манекенки не са моето нещо. Харесвам огнени с пищни форми, които имат характер, а не само визия”.

Животът на Николов е неразривно свързан и с двете му дъщери, които следят внимателно участията му в различни риалити формати, но в „Ергенът” не одобряват избора му. „До последно са се надявали, че няма да избера Даниела“, признава Мартин. Той смята, че е дал на децата си добър пример за това как трябва се държи един мъж към жените.

Пъзелът на живота му включва и немалък брой почитателки. „Харесва ми да съм известен. Ако някой иска снимка, не отказвам. Може пак да участвам в риалити формат, нищо чудно”, твърди Мартин Елвиса, който явно все още е силно привлечен от светлините на прожекторите.

С днешна дата, въпреки студеното парижко време, Мартин и Йоана изглеждат по-близки от всякога. Той все още търси баланса между чувства и разум, между миналото и бъдещето, между популярността и личното щастие. Разочарования в живота му има достатъчно, както признава самият той, но не губи надежда, че младата му приятелка може наистина да е най-голямата му любов. Дали това в действителност е така или съдбата му е подготвила нов завой, тепърва ще разберем.