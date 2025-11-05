Мая Пауновска с успешна верига пилатес студиа в София

Мая Пауновска е сред най-одумваните участници в психологическото риалити „Traitors: Игра на предатели“ по Би Ти Ви.

Бившата гимнастичка, която днес е инструктор по пилатес и инфлуенсър, прие поканата на бизнесмена Даниел Бачорски и се присъедини към отбора на предателите. Двамата се снимаха с тогите на шоуто и гледаха лошо изпод нахлупените качулки. Те дори позираха с голям японски нож, намеквайки, че „ще теглят балтията“ на някой от другите участници. Глория обаче се усети и опита да стопи дистанцията до тях, а зрителите тръпнат дали и тя ще стане предател или просто разузнава ситуацията.

Мая е родена в Мездра, но вече 20 години живее в София. Напуска железничарското градче заради художествената гимнастика, въпреки че точно там започва с този спорт — в салона на СОУ Христо Ботев“. В столицата тренира в клуб „Илиана“ на силната дама в художествената гимнастика и президент на федерацията Илиана Раева. Пауновска има страхотни резултати в елегантния и женствен спорт, където печели златни, сребърни и бронзови медали в индивидуални състезания в Световната купа. Два пъти има бронз и на световно първенство. През 2007 г. вече е в състава на ансамбъла. Като част от него се класира на пето място на Олимпиадата в Пекин.

Този спорт изисква много сила, издръжливост, стабилна психика и възпитава бойци в женски дрехи. Такава е и Мая. Преди 10 години тя събра смелост да се опълчи на самата Илиана Раева. Тогава гимнастичката критикува федерацията и лично Раева, че ансамбълът участва на Европейското първенство в Израел, докато гимнастичката Цвети Стоянова береше душа в болница. Слава Богу, Цвети оцеля след онзи ужасяващ скок от шестия етаж.

Наричат Пауновска „Ледената кралица“, но всъщност е кралица на социалната игра. Показа го и миналата година в „Островът на 100-те гривни“, където завоюва тази титла. Там култова стана репликата й: „Аз съм мъжът в нашата къща!“. Заради индивидуалната си игра и лидерски качества много фенове на риалити форматите я обожават, но други откровено си я хейтят. Чаровницата дори си има „преследвачка“ в социалните мрежи, която редовно сее жлъч под нейните публикации. Брюнетката от Мездра не обръща особено внимание, но миналата година след „Островът“ бе засипана с толкова грозни думи, че не издържа. „Аз съм жертва на насилие. Не жертва. Майка на две деца. Личност. Приятел. Човек. Жена. Упражних правото си на избор в игра и ме заля "народната любов“. На народа, който винаги си избира популистите да го управляват" възмути се тогава Мая.

Пауновска има няколко студиа за пилатес, а като инфлуенсър е в рекламния бизнес. Търсят я, защото заради годините в художествената гимнастика има жестока спортна дисциплина и още е в перфектна форма. Редовно тренира във фитнеса. Има две прекрасни деца - дъщеря и син. Елена е по-голямата и е хубавица като майка си. Иво е по-малкият и още носи дръзкия момчешки поглед. Мая е голям индивидуалист и учи на същото децата си. Споделя, че е много щастлива да ги възпитава и всеки ден вижда как те постепенно се изграждат като личности и стават все по-зрели хора.