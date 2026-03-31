Майката на Мамника влиза в затвора в Сливен

Актрисата Надя Дердерян, която изигра създателката на Мамника в любимия тв сериал, влиза в затвора в Сливен.

Тя обаче няма да бъде опандизена заради лошотията, причинила на хората в трънското село Въркола, а за да изиграе нов спектакъл.

Той се нарича „Пукнатини“ и е по пиесата на Оля Стоянова, а режисьор е Надя Панчева. Продукцията на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ ще бъде показана, за пръв път пред публика в Плевен - на 31 март, след което на 24 април ще има и специално, представление в женския затвор в Сливен - жест, който превръща темата на спектакъла в реален диалог с място и общност, близки до драматургичния свят на пиесата. Софийската премиера е на 27 април в театър „Възраждане“.

Постановката изследва границите между насилието и справедливостта чрез историите на четири жени. В техните образи влизат актрисите Надя Дердерян, Милена Ерменкова-Торосян, Диана Ханджиева и Мария Рушанова. Действието протича з затворническо шивашко ателие, където се изработват национални знамена. Слуховете за протести, извънредни положения и възможна революция проникват през стените по-бързо от всяка официална информация. „Пукнатини“ е спектакъл за гласовете, които обществото се опитва да заглуши - и за онези моменти, когато дори най-малката пукнатина в системата може да се превърне в начало на съпротива. Затворът се превръща в умален модел на държавата. В пространство на контрол, дисциплина и невидим труд.

Особен акцент в постановката е ролята на Вяра, в която се превъплъщава Надя Дердерян.

Актрисата от Плевенския театър внезапно се нареди сред най-впечатляващите български лица на екрана. Ролята не Дердерян в спектакъла „Пукнатини“ е символ на моралния избор. Вяра е жената, която първа изговаря на глас онова, което всички останали мислят, но се страхуват да кажат. Майка на две деца, тя превръща личното си чувство за несправедливост в политически акт.