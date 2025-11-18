Адвокат Любомир Таков е в чужбина и екстрадицията на Карен Хачатрян се отлага за края на януари

Мъжът на Черната Златка спасява мъжа на Русата Златка! Екстрадицията на Карен Хачатрян - половинката на Златка Райкова-Русата, се отлага заради отсъствието на адвокат Любомир Таков, мъжа до Златка Димитрова-Черната. Отсъствието на защитника стана пречка да се гледа предаването на Карен по искане на френските власти на първа инстанция в Софийския градски съд, научи "България Днес".

Франция иска екстрадицията на Карен, брат му Юри и още двама българи по обвинения за черно тото. Според разследващите в Марсилия те са били част от организирана престъпна група от близо 14 души за манипулиране на спортни срещи - тенис мачове. Отделно са повдигнати обвинения и за пране на пари, корупция и т.н. - общо по 6 пункта. По данни на криминалистите групата е припечелила над 800 хил. евро.

Европейската заповед за арест на Карен трябваше да се разглежда още в средата на октомври, но тогава пред съда не се е явила тогавашната му защитничка Александра Аначкова. Разглеждането на предаването бе пренасрочено за средата на ноември. Оказа се, че тези дни от България отсъства новият адвокат на обвинения Карен. Юристът Лъчезар Таков е приложил самолетни билети до Париж и обратно. Преди около година Черната Златка призна, че именно топадвокатът е тайнственият мъж до нея.

Тъй като присъствието на адвокат в процедурата е задължително, заседанието беше отложено чак за края на януари. В съдебната зала с Карен присъства само баща му Арами, който е конституиран като граждански защитник.

Понеже е арменец, той поиска превод на материалите по делото, както и преводач, който да му помага пред Темида. Съдия Петя Крънчева уважи това искане, като изтъкна, че то дори е задължение на съда.

От прокуратурата поискаха назначаване на резервен защитник, като изтъкнаха, че вече два пъти процедурата се отлага заради липса на адвокат, а срокът за предаването е кратък - 60 дни, от които вече са изминали повече от половината. Магистратите прецениха, че отсъствията са били по уважителни причини и отсякоха, че на този етап няма нужда от резервен адвокат.

Следващия път защитата на Карен ще поиска делото да се гледа при закрити врата, за да не се разкриват интимни подробности за него. Причините са свързани с болежки от здравословен характер. Стана ясно, че докато беше задържан близо месец, Карен е започнал да се депресира в килията, имал и други проблеми с червата.

Градският съд го остави под стража, но апелативните магистрати се смилиха над него и го пуснаха срещу 5 бона парична гаранция. Те са внесени, увери Карен съдиите.

Този път любимата му не дойде с него да го подкрепи в съда. Вероятно, защото се е знаело за отлагането. Темата за семейните отношения на Хачатрян отново бяха повдигнати в съдебната зала. "Имате ли брак с тази Златка", поинтересува се съдия Крънчева. Разведени сме, уточни Карен.

При разглеждане на мярката му за неотклонение бяха представени положителни характеристики за него от баща му и от Златка Райкова. В тях се обяснява какъв добър син и съпруг е той. Макар и разведени, бившите съпрузи продължават да живеят на семейни начала и да отглеждат малкото си момче, което носи името на татко си.

Именно заради ролята му на мъж и баща Темида се смили над бившия тенисист. Макар да е с арменски корени, той е трайно обвързан с България - от 2014 г. му е дадено българско гражданство заради постижения в спорта, обвързан е с българска гражданка - Златка, а двамата имат и дете. Заради това съдът реши, че няма опасност 32-годишният мъж да се укрие. Така той излезе от кауша и вече се придвижва свободно.

Коледа вкъщи

Благодарение на претъпкания график на съдиите и насрочените отпуски по празниците той ще може да прекара Коледа с любимите си хора. Решението за предаването му на френските власти ще се взима след два месеца. Защитата намекна, че няма да се дава доброволно съгласие за екстрадицията. Напротив - ще пледира, че Карен трябва да бъде съден тук, защото част от престъпленията се предполага, че са извършени от територията на България.