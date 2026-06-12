Михаела Филева изплю камъчето! Спала ли е с Григор Димитров?

Изпълнителката разкрива, че е имала двама-трима мъже в живота си, свързвали я и с Енрике Иглесиас

"Не съм спала с Григор Димитров! С него дори не се познаваме. Той беше споделил моя песен, докато тренира, и беше написал нещо хубаво за мен. Това беше всичко необходимо, за да се завърти тази мълва."

Това категорично заяви певицата Михаела Филева. Изказването й идва, след като през миналата година упорито се говореше, че между нея и Гришо има нещо повече от симпатия. Слуховете набраха скорост, след като най-успешният български тенисист публикува видео от тренировка с песен на Филева, а впоследствие я определи като една от най-добрите изпълнителки в България. Това се оказа достатъчно за фенове и клюкарски среди да започнат да съчиняват сценарии за бурна любовна история между звездите. В публичното пространство дори се появиха твърдения за тайни срещи и визити между двамата.

Към днешна дата Михаела категорично и без заобикалки слага край на слуха за предполагаем романс между тях. По думите й подобна връзка никога не е съществувала, а отношенията им са единствено в рамките на взаимното уважение. Истината е, че това далеч не е първият случай, в който изпълнителката се оказва героиня на шумни любовни спекулации. През годините името й е било свързвано с редица известни и не толкова известни мъже.

"С много хора са ме свързвали. Бога ми, писали са, че съм гадже на Енрике Иглесиас дори. Че той идва в България за концерт заради мен. Какви ли не щуротии", разказва с усмивка певицата и допълва:

"Никога не ме е дразнело, че ме свързват с различни мъже, защото никога не е било вярно. Ако не сте ме видели на снимка с някого, където аз да кажа, че този човек е с мен, обещавам ви значи, че не е вярно!".

Михаела никога не е била привърженик на кратките авантюри. Самата тя признава, че е от хората, които са сериозни в любовта, и е имала само дълготрайни отношения.

"Не съм имала мимолетни връзки. За последните 15 години съм имала двама-трима партньори всичко на всичко", откровена е изпълнителката.

Певицата е щастливо обвързана със Стефан Радов, който е далеч от музикалния бизнес и се занимава с маркетинг. Двамата са заедно от години, пътуват често и не крият чувствата си. След раздялата си с рапъра Павел Николов певицата дълго време беше сама. Когато започва отношения със Стефан, го крие от любопитните погледи на почитателите си, но вече не се притеснява да споделя романтични снимки с него и говори за половинката си с видимо възхищение.

"Гордея се с него! Той е най-страхотният мъж. Дали вярвам, че може да остареем заедно - вярвам го и съм готова да премина през много, за да си доказваме всеки ден един на друг, че това нещо е възможно. Дали така ще стане - времето ще покаже. Не съм глупава, за да кажа, че 100% ще умрем заедно. Към момента го усещам като моя човек - безспорно. Дали това ще остане като чувство завинаги в мен или завинаги в него, предстои да видим", признава Филева.