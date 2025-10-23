Мис България кара мощно Ауди ДИБИДЮС! Катаджии й се радват

Докато някои родни знаменитости сядат зад волана след употреба на алкохол или забранени вещества, други предпочитат просто да шофират… голи. Такъв е случаят със знойната носителка на титлата „Мис България 2020“ Венцислава Тафкова, която кара мощното си Ауди дибидюс, видя Show.bg.

Изпълнителката на „Совалката“ за пореден път разгорещи мрежата с провокации, като демонстрира нагледно как се кара бегачка.

И за да не разсейва други участници в движението по пътищата, младата певица все пак е решила да метне едно кожено якенце отгоре. Под него обаче ясно се виждат пищните й дадености, които прозират от оскъдния дантелен сутиен.

Любопитно ни е за къде пътува Венцислава в този вид – едва ли е до кварталния магазин. Едно е сигурно – ако бъде спряна от катаджии за превишена скорост, вместо фиш, ще се радва на полицейски ескорт.