Мис България кара мощно Ауди ДИБИДЮС! Катаджии й се радват

Докато някои родни знаменитости сядат зад волана след употреба на алкохол или забранени вещества, други предпочитат просто да шофират… голи. Такъв е случаят със знойната носителка на титлата „Мис България 2020“ Венцислава Тафкова, която кара мощното си Ауди дибидюс, видя Show.bg.

Изпълнителката на „Совалката“ за пореден път разгорещи мрежата с провокации, като демонстрира нагледно как се кара бегачка.

И за да не разсейва други участници в движението по пътищата, младата певица все пак е решила да метне едно кожено якенце отгоре. Под него обаче ясно се виждат пищните й дадености, които прозират от оскъдния дантелен сутиен.

Любопитно ни е за къде пътува Венцислава в този вид – едва ли е до кварталния магазин. Едно е сигурно – ако бъде спряна от катаджии за превишена скорост, вместо фиш, ще се радва на полицейски ескорт.

 

17.05.1976г.

преди 35 минути

Да си спомним за мис българия от 2017г. тая с орловио нос. Тамара... Вече, че с ринопластика.

Бивш от МВР76

преди 34 минути

Моя нос също е голем. Що пари пропилех докато работех у гранична полиция, че поне зъбите...Живи и здрави.

Мародер

преди 33 минути

Н. Дойчева

преди 26 минути

Надежда Дойчева, че ти поне с кинтите от престъпна дейност си се разхубавила. За всичко трябват кинти. Нали знаеш "таня боева" с ново лице.

Н. Дойчева

преди 26 минути

