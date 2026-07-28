Мис България обикаля Гърция по пижама, но с чанта и очила за 7 бона https://hotarena.net/laifstail/mis-balgariya-obikalya-garciya-po-pizhama-no-s-chanta-i-ochila-za-7-bona HotArena.net

Пижама, ама с Chanel.

Мис България 2020 Венцислава Тафкова явно реши да влезе в най-обсъждания летен тренд – онези „пижамени“ сетове, с които напоследък всяка втора звезда се кипри не само край морето, а и по ресторанти, барове и дискотеки.

Изпълнителката на хита „Малък си за мен“ тръгна из Гърция, облечена в черен пижамен сет, но с една малка подробност – „пеньоарчето“ е гарнирано с доста сериозни аксесоари. Жълта Chanel чанта и очила Cartier веднага направиха впечатление на зоркото око на Intrigi.bg.

Подобни малки Chanel чанти вървят около 5-6 хиляди евро, a oчилата – още поне 1000 евро отгоре.

Тоест, докато едни си обличат пижамата за сън, Тафкова явно я комбинира с аксесоари за около 7 бона и спокойно тръгва из гръцките курорти.

Контрастиращата комбинация може да се стори екстравагантна за някои, но не и за родните звезди.

При Тафкова поне има едно оправдание – ако ще излизаш по пижама, нека поне чантата да е Chanel, а очилата – Cartier. Иначе вече наистина става неловко.