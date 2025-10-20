Мис България се РАЗЛЮТИ: Нямам OnlyFens, клипчето е от…

Мис България 2020 Венцислава Тафкова се разлюти на онлайн мрежите, след като нейно разголено видео обиколи сайтовете, пише Paparak. В клипа пловдивската моделка позира по еротично прозрачно бельо, което породи съмнения сред потребителите, че красавицата има канал в OnlyFens.

„Скъпи конспиратори, ще трябва да ви разочаровам, но сензация тук няма! Т.нар. "скандално" мое клипче, което се върти по сайтовете, не е от OnlyFens - профил в подобни еротични канали нямам“, опроверга слуховете Тафкова. Тя разкри, че видеото е тийзър от рекламната й фотосесия за дамска модна марка, заснето от фотографа Габриел Караколев. Нещо повече – оказва се, че самата тя го е публикувала в Инстаграм страницата си наскоро, а не е „изтекло“ случайно в нета, както се писа.

Подозренията за OnlyFens канал й навлякоха немалко негативни коментари най-вече заради критиките на Венцислава към Ана-Шермин от „Ергенът – Любов в рая“. Моделката скочи срещу обидните й подмятания към Киара заради естеството на професията й на певица.

„За разлика от Киара, която гради кариера сама, с таланта и гласа си, Шермин се кълчи в разни +18 платформи чисто гола. Едва ли абонатите там си плащат, за да я чуят как им говори на 5 езика“, засече я Тафкова, визирайки изтеклите скандални клипове на Шермин в платформата OnlyFens.

Само седмица по-късно се появи и видеото на Венцислава, което обаче се оказа обикновен рекламен тийзър. „Нека не размиваме границите между еротика и артистична визия“, призова Мис България.