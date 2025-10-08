Последни
Мис България си пуска ток по тялото (СНИМКИ)

Садомазохист ли е Мис България 2020 Венцислава Тафкова? Този въпрос си задават нейни фенове, след като красавицата се пусна в мрежата, цялата опасана в колани, по които минават електрически импулси, пише Show.bg.

Слава богу, тук не става въпрос за мазохистични наклонности, а за спортна тренировка от ново поколение. Специален костюм изпраща безопасни електрически импулси към мускулите, като по този начин се активират над 90% от мускулните влакна.

Резултатът е стегнато тяло и перфектно оформени мускули, а тренировката със специалните магнитни костюми се превърна в един от най-популярните методи за извайване на съвършено тяло сред родните звезди.

„Лично аз съчетавам екс боди с пилатес – комбинацията оформя тялото ми по най-добрия начин“, обяснява пловдивската амбиция за своите последователи. И факт – Венцислава демонстрира стройна перфектна форма, с която наистина може да спре тока на всеки мъж.

 

