Мис Еротик е №1 в културизма (Палави снимки)

Катерина Ермакова стана абсолютен шампион в категория "Бикини Фитнес"

Първа титла в културизма завоюва Мис Еротик. Както "България днес" разкри, от няколко месеца горещата мацка се ориентира към бодибилдинга, а преди броени дни стъпи за първи път на върха на Балканите.

На 5 октомври в столичен хотел се проведе престижното състезание "Балкан Гранд При" 9, където Катерина Ермакова направи своя блестящ дебют в категория "Бикини Фитнес" и спечели първо място.

Катерина е ненадмината на Балканите

"Емоцията, която изпитваш на сцената, е неописуема. Там забравяш за глада, умората, лишенията - просто блестиш. Виждаш себе си в най-добрата си светлина. Моментът, в който се качваш на подиума и тръгваш смело напред - връщане няма. Тогава осъзнаваш защо го правиш и защо си избрал точно този път", сподели пред вестника развълнуваната победителка.

Триуфът й е резултат от месеци всеотдайна подготовка, дисциплина и силен дух - качества, които тя развива с подкрепата на своя треньор Иван Божинов и неговия тим.

Ермакова е изваяла завидно тяло

"За мен това е само началото. Тази сцена е място, където показваш не просто тяло, а характер", допълва Катерина, която вече се подготвя за следващите си състезания с още по-голяма мотивация и вдъхновение.

"Вярвайте в мечтите си, защото когато дадете всичко от себе си - сцената, животът и Вселената ще ви върнат с аплодисменти", добавя носителката на титлите "Мис Лом", "Мис Северозападна България" и "Мис Еротик".

С треньора си Иван Божинов след победата в неделя

Зад сценичния блясък на Ермакова стои не само строга дисциплина в храненето, но и безкомпромисен тренировъчен режим.

"Тренирам двуразово - сутрин е кардиото, следобед или вечер силовата тренировка. Кардиото е всеки ден, а основните тренировки са пет пъти седмично. В рамките на месеците на подготовка тялото ми се промени напълно - повече мускулна маса в горната част и по-тънка талия. Три пъти седмично тренирам крака. Два пъти тренирам горна част, а корем Ц-през ден, по две упражнения. В последния месец преди състезанието намалихме обема и интензивността, за да изчистим формата и да запазим енергията за сцената", споделя Катерина.

Миската триумфира

И добавя:"Храня се по 5-6 пъти на ден, през около 3-4 часа. Протеинът присъства задължително във всяко хранене - яйчни белтъци, цели яйца, пуешко месо, риба като бяла или тилапия, понякога сьомга. След тренировка приемам протеин. Заложила съм основно на зелени зеленчуци - около 100 грама на хранене, а от плодовете само малко боровинки за закуска".

Снимка за спомен от първата победа

Целта на Катерина бе да стане абсолютен шампион в своята категория и тя го направи във второто си състезание е неделя в Пазарджик.

"Сега преминавам плавно в основен период за около година, за да изградя още по-завършена визия. През есента на 2026 г. искам да се върна на сцената с амбицията да стана абсолютен шампион и да спечеля про карта", добавя на финала еротичната бодибилдърка.