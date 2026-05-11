Мисис Манита Вартан се стопи! Вижте как

Манита Вартан се стопи!

Това забеляза екипът на „България Днес“ по време на бляскавото събитие „БГ Модна икона“, което се проведе неотдавна в центъра на столицата.

Носителката на куп престижни титли се появи видимо отслабнала и успя мигновено да прикове погледите към себе си. Красавицата с арменски корени бе избрала елегантна бежова рокля по тялото, която подчертаваше тънката й талия и фината й фигура. Още с появата си пловдивчанката се превърна в една от най-коментираните дами на събитието, а нейни познати не спираха да я поздравяват за впечатляващата промяна. „Манита, много си отслабнала, едва те познахме“, коментираха гости на събитието.

След години на успехи по модните сцени у нас и в чужбина Манита Вартан продължава да впечатлява не само с титлите си, но и с начина, по който изглежда. Брюнетката с арменски корени е носителка на Мисис България 2022, Мисис Европа 2023, Мисис Армения 2025, а в края на миналата година донесе историческа победа за България, след като спечели международния конкурс „Мисис Планет“ в Анталия сред участнички от 30 държави.

„За мен красотата никога не е била само външен вид. Жената трябва да има характер, присъствие и увереност“, вярва Манита.

Заради пищните си форми, тъмната коса и впечатляващото излъчване мнозина сравняваха нашенката с американската риалити героиня и модел Ким Кардашиян, която също е с арменски корени и е известна със своите трансформации и отслабвания през годините. Нашата хубавица не крие, че зад новата й фигура стоят много спорт и стриктен хранителен режим.

В социалните мрежи чаровницата често публикува кадри от фитнес залата, тренировки и ежедневното си меню. Манита има и любимо място за хранене, в което менюто е насочено към хора с активен начин на живот и включва високопротеинови и здравословни храни, предпочитани от спортисти.

Освен успешен модел и носителка на престижни титли Манита е и майка на талантливата Елизабет Армен, която вече впечатлява с музикалните си способности и пеене на няколко езика. „Приоритетите ми са ясни, а енергията идва от това, че искам дъщеря ми да вижда пример, че една жена може да бъде и майка, и победител, и професионалист. Тя ми дава сила да вървя напред“, довери миската пред „България Днес“ в края на миналата година.

Към младите момичета Мисис Планет отправя и важно послание: „Не спирайте да се развивате! Красотата не е инструмент, но характерът е оръжие. Ако имаш стойност, класа и вътрешна сила - сцената сама ще те намери“.