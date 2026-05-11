Последни
Популярни
Горещи

Мисис Манита Вартан се стопи! Вижте как

https://hotarena.net/laifstail/misis-manita-vartan-se-stopi-vizhte-kak HotArena.net
Каролина Церовска
434
Мисис Манита Вартан се стопи! Вижте как

Каролина Церовска
434

Манита Вартан се стопи!

Това забеляза екипът на „България Днес“ по време на бляскавото събитие „БГ Модна икона“, което се проведе неотдавна в центъра на столицата.

Носителката на куп престижни титли се появи видимо отслабнала и успя мигновено да прикове погледите към себе си. Красавицата с арменски корени бе избрала елегантна бежова рокля по тялото, която подчертаваше тънката й талия и фината й фигура. Още с появата си пловдивчанката се превърна в една от най-коментираните дами на събитието, а нейни познати не спираха да я поздравяват за впечатляващата промяна. „Манита, много си отслабнала, едва те познахме“, коментираха гости на събитието.

След години на успехи по модните сцени у нас и в чужбина Манита Вартан продължава да впечатлява не само с титлите си, но и с начина, по който изглежда. Брюнетката с арменски корени е носителка на Мисис България 2022, Мисис Европа 2023, Мисис Армения 2025, а в края на миналата година донесе историческа победа за България, след като спечели международния конкурс „Мисис Планет“ в Анталия сред участнички от 30 държави.

„За мен красотата никога не е била само външен вид. Жената трябва да има характер, присъствие и увереност“, вярва Манита.

Заради пищните си форми, тъмната коса и впечатляващото излъчване мнозина сравняваха нашенката с американската риалити героиня и модел Ким Кардашиян, която също е с арменски корени и е известна със своите трансформации и отслабвания през годините. Нашата хубавица не крие, че зад новата й фигура стоят много спорт и стриктен хранителен режим.

В социалните мрежи чаровницата често публикува кадри от фитнес залата, тренировки и ежедневното си меню. Манита има и любимо място за хранене, в което менюто е насочено към хора с активен начин на живот и включва високопротеинови и здравословни храни, предпочитани от спортисти.

Освен успешен модел и носителка на престижни титли Манита е и майка на талантливата Елизабет Армен, която вече впечатлява с музикалните си способности и пеене на няколко езика. „Приоритетите ми са ясни, а енергията идва от това, че искам дъщеря ми да вижда пример, че една жена може да бъде и майка, и победител, и професионалист. Тя ми дава сила да вървя напред“, довери миската пред „България Днес“ в края на миналата година.

Към младите момичета Мисис Планет отправя и важно послание: „Не спирайте да се развивате! Красотата не е инструмент, но характерът е оръжие. Ако имаш стойност, класа и вътрешна сила - сцената сама ще те намери“.

 

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.