Край на любовния роман: Павела Митова заряза подло Тошко Йорданов

Зрелищният провал на партията на Слави Трифонов „Има такъв народ“ на последните парламентарни избори е сложила окончателен край на любовния романс между Тошко Йорданов и Павела Митова, научи „Уикенд“ от функционери на най-бързо изгубилата доверието на хората политическа формация в историята на България.

Някогашният сценарист и доскорошен парламентарен лидер на ИТН Тошко Йорданов е бил зарязан от своята съпартийка Павела Митова само няколко дни след като формацията на Слави Трифонов събра едва 23 861 гласа и завоюва мизерните 0,736% подкрепа от гласувалите на изборите.

Как точно се е стигнало до раздялата между Тошко Йорданов и Павела Митова не знаят дори работещите в телевизията на Слави „Седем осми“, но всички са наясно, че тя не се е случила по желание на сценариста, а на съпартийката му в „Има такъв народ“. Според думите им, дясната ръка на Слави Трифонов е приел твърде болезнено

разтурянето на връзката с Павела Митова,

а слухове гласят, че тя е подала и заявление, че напуска сгромолясалата се партия, но не и политиката.

„Павела се надява да постъпи на работа в държавна енергийна фирма, но едно от условията да бъде устроена на блага държавна служба е да се махне от „Има такъв народ“, разкрива запознат с бъдещите планове на красавицата.

Като депутат и муза на 169-сантиметровия Тошко Йорданов, Павела беше председател на енергийната комисия в 51-ото Народно събрание, която миналата есен избра Румен Спецов за особен управител на „ЛукОйл“ в България за 30 секунди. Преди дни зам.-председаталят на „Прогресивна България“ Слави Василев се закани, че новата власт ще освободи Спецов от длъжност и ще назначи друг на негово място.

Тошко Йорданов и Павела Митова се залюбиха през 2022 г., а заради нея

влюбеният до уши сценарист заряза съпругата си

Деляна, за която се ожени през далечната 1995 г. Въпреки това Тошко и Павела така и не успяха да заживеят под един покрив на семейни начала въпреки многобройните опити на Йорданов това да се случи. Разправят, че Тошко бил толкова хлътнал по Павела Митова, че под нейно давление се лишил от буйната си грива, поддържана от десетилетия и се подстригал. Други допълват, че Йорданов ревнувал силно възлюбената си и дори се унижил да иска от служител на ДАТО да подслушва нерегламентирано мобилния й телефон, тъй като подозирал, че тя си има и друг – услуга, която му била отказана категорично.

Павела Митова беше омъжена за италианския депутат Николо Инвидиa, член на парламентарната група на Движение „Пет звезди“, основано от комика Бепе Грило, но според запознати двамата тихомълком са разтурили брака си през 2022 г. Други обаче твърдят, че тя

все още се води съпруга на италианския политик,

тъй като бракоразводното им дело не е приключило. „Какъвто и да е семейния статут на Павела Митова, е сигурно, че тя вече не е с Тошко Йорданов, който преминава през много тежък период заради отпадането му от политическата сцена на България и заради несподелена любов“, признава функционер от разпадащата се партия „Има такъв народ“.

Малка утеха за Тошко е, че покрай шестгодишното си пребиваване в парламента той съумя чувствително да се замогне и да помогне на сина си Сибил да влезе в енергийния бизнес. В началото на 2026 г. Сибил Тошков Хаджитодоров придоби 70% дял в новата фирма „Азур Енерджи” ООД, която малко по-късно се сдоби с лиценз от КЕВР за търговия с електроенергия.